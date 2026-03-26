CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da maç sonu Kenan Yıldız: Slovak'ya, Kosova fark etmez!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kenan Yıldız mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 22:25
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk etti. Milliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Kenan Yıldız değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum.

Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım.

Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok.

Dolmabahçe'de müthiş koreografi!
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gürsel Tekin Özgür Çelik'e ve Silivri medyasına Takvim'den yanıt verdi! İBB duruşmaları için ne dedi? CHP'ye giden "sakat kongre" belgeleri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca!
G.Saray'da Icardi krizi! Kulübe ihtarname çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza! PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza! 21:46
Dolmabahçe'de müthiş koreografi! Dolmabahçe'de müthiş koreografi! 20:08
Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! 19:20
Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! 19:16
Montella: Her senaryoya karşı... Montella: Her senaryoya karşı... 19:03
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! 17:38
Daha Eski
G.Saray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti G.Saray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti 16:59
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 16:04
İtalyan devinden Emirhan'a kanca! Resmi teklif... İtalyan devinden Emirhan'a kanca! Resmi teklif... 16:03
Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı! Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı! 15:39
G.Saray'da Carlos Cuesta belirsizliği! G.Saray'da Carlos Cuesta belirsizliği! 15:20
Türkiye-Romanya maçından son notlar! Türkiye-Romanya maçından son notlar! 14:57