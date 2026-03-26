A Milli Takım'da maç sonu Kenan Yıldız: Slovak'ya, Kosova fark etmez!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk etti. Milliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Kenan Yıldız değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum.

Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım.

Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok.