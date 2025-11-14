CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler AFAD deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Son depremler

AFAD deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi güncellendi. Gün içinde meydana gelen sismik faaliyetleri düzenli olarak kaydeden bu iki resmi kaynak, vatandaşlar tarafından sıklıkla kontrol ediliyor. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde, her an deprem riski bulunurken dün Akdeniz'de üst üste meydana gelen 4'ün üzerindeki depremler vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Uzmanlar, bu depremlerin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntılarla bağlantılı olduğunu açıklarken 14 Kasım Cuma tarihli son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 07:05 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 07:06
AFAD deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Son depremler

Son depremler listesi, vatandaşlar tarafından gün içinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Akdeniz'de yaşanan sismik faaliyetler vatandaşlarda korku ve paniğe sebep oldu. Akdeniz açıklarında öğle saatlerinde kaydedilen 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde depremlerin ardından saat 17.23'te de bölgede 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından deprem uzmanları, 6 Şubat depremlerinde bölgeye stres yüklendiğini ve bunların beklenen depremler olduğunu kaydetti. İşte 14 Kasım Cuma tarihli son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ

14 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinden sabaha dek, Kandilli Rasathanesi yaklaşıl 70 deprem kaydetti. Yaşanan sarsıntıların büyük çoğunluğu hafif olup vatandaşlar tarafından hissedilmezken 3'ün üzerinde olan depremler şöyle sıralandı:

01.17 | 3.9 YUNANISTAN

04.10 | 3.1 AKDENIZ

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

AFAD son depremler 14 Kasım

AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Saat 12.36'da da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.41'de ise yine Güney Kıbrıs'ın güney batısında 4.8'lik deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği de 13.89 km olarak kaydedildi. Güney Kıbrıs'ın güney batısında öğlen meydana gelen depremlerin ardından bölgede bir deprem de saat 17.23'te meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 18.84 km olarak kaydedildi.

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ👈

Kandilli Rasathanesi son depremler 14 Kasım

