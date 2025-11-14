AFAD deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Son depremler

Son depremler listesi, vatandaşlar tarafından gün içinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Akdeniz'de yaşanan sismik faaliyetler vatandaşlarda korku ve paniğe sebep oldu. Akdeniz açıklarında öğle saatlerinde kaydedilen 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde depremlerin ardından saat 17.23'te de bölgede 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından deprem uzmanları, 6 Şubat depremlerinde bölgeye stres yüklendiğini ve bunların beklenen depremler olduğunu kaydetti. İşte 14 Kasım Cuma tarihli son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ

14 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinden sabaha dek, Kandilli Rasathanesi yaklaşıl 70 deprem kaydetti. Yaşanan sarsıntıların büyük çoğunluğu hafif olup vatandaşlar tarafından hissedilmezken 3'ün üzerinde olan depremler şöyle sıralandı:

01.17 | 3.9 YUNANISTAN 04.10 | 3.1 AKDENIZ

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Saat 12.36'da da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.41'de ise yine Güney Kıbrıs'ın güney batısında 4.8'lik deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği de 13.89 km olarak kaydedildi. Güney Kıbrıs'ın güney batısında öğlen meydana gelen depremlerin ardından bölgede bir deprem de saat 17.23'te meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 18.84 km olarak kaydedildi.

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ👈