Sismik hareketlilik sürüyor: 15 Kasım son depremler listesi

Sismik hareketlilik sürüyor: 15 Kasım son depremler listesi

Fay hatları üzerine yerleşmiş ülkemizin farklı bölgelerinde gün içinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilerle yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ya da yakınlarının bulunduğu şehirlerdeki sismik hareketleri takip etmek isteyen vatandaşlar, depremlerin saati, şiddeti, derinliği ve hasar olup olmadığı konusunda bilgilere doğrudan ulaşmak istiyor. İşte günün son depremler listesi ve anlık deprem verileri...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 07:13
Sismik hareketlilik sürüyor: 15 Kasım son depremler listesi

Ülke genelindeki deprem hareketliliği sürüyor. Balıkesir ve Akdeniz merkezli depremler şiddetini her geçen gün yükseltirken bu sarsıntılara ilişkin uzman görüşleri de merak ediliyor. Bölgede yüksek şiddette bir deprem beklenip beklenmediğini merak eden vatandaşlar, bunun yanı sıra son depremler listesini de sıklıkla kontrol ediyor. Balıkesir'de 27 Ekim'de 6,1 şiddetinde yaşanan depremin ardından sismik hareketlilik devam ederken uzmanlar, bunların artçı sarsıntılar olduğu konusunda hemfikir. Son birkaç gündür Akdeniz'de yaşanan hareketlilik ise vatandaşları tedirgin ediyor. İşte son depremler ve merak edilenler...

15 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

15 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerine dek, ülke genelinde küçük çaplı 70'in üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti. Bunlardan en dikkat çekeni, yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4,1 şiddetindeki deprem oldu. Saat 03.04'te yaşanan sarsıntının derinliği ise 7 km olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi'nin ilk etapta 4,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğü, daha sonra 4,0 olarak revize edildi.

2025.11.15 03:04:17 | 4.1 4.0 (güncel)- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

Bugünkü depremler listesi 15 Kasım

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ👈

Kandilli Rasathanesi son depremler 15 Kasım

