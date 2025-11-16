Son dakika: Az önce deprem nerede oldu? 16 Kasım AFAD, Kandilli deprem

Ülke genelindeki deprem hareketliliği sürüyor. Balıkesir ve Akdeniz merkezli depremler şiddetini her geçen gün yükseltirken bu sarsıntılara ilişkin uzman görüşleri de merak ediliyor. Bölgede yüksek şiddette bir deprem beklenip beklenmediğini merak eden vatandaşlar, bunun yanı sıra son depremler listesini de sıklıkla kontrol ediyor. Balıkesir'de 27 Ekim'de 6,1 şiddetinde yaşanan depremin ardından sismik hareketlilik devam ederken uzmanlar, bunların artçı sarsıntılar olduğu konusunda hemfikir. Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte, 16 Kasım Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...

16 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

16 Kasım Pazar günü sabah saatlerine dek, ülke genelinde küçük çaplı 70'in üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti. Bunlardan en dikkat çekeni, yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 3,3 şiddetindeki deprem oldu. Saat 07.14'te yaşanan sarsıntının derinliği ise 7.42 km olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıklarken, 13.4 kilometre derinlikte hissedildiğini aktardı.

