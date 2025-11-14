CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 14 Kasım Kapalı çarşı anlık altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

14 Kasım Kapalı çarşı anlık altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

14 Kasım canlı altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı ve piyasalarda günün ilk rakamları açıklanırken altının ons fiyatındaki hareketlilik de iç piyasayı etkiliyor. “Gram altın ne kadar? Çeyrek altının fiyatı bugün kaç TL?” sorularının yanıtı için 14 Kasım güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:55
14 Kasım Kapalı çarşı anlık altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

14 Kasım canlı altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Altın almak ya da satmak isteyenler, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken 14 Kasım canlı fiyat tablosu önemli bir referans oluşturuyor. Kapalı çarşı ve piyasalarda günün ilk rakamları açıklanırken altının ons fiyatındaki hareketlilik de iç piyasayı etkiliyor. "Gram altın ne kadar? Çeyrek altının fiyatı bugün kaç TL?" sorularının yanıtı için 14 Kasım güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor. Peki, 14 Kasım Cuma anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın kaç TL? Kapalı çarşı altın fiyatlarında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 14 Kasım Cuma saat 06:30 itibarıyla alış fiyatı 5.721,29 TL'dir.

14 KASIM KAPALI ÇARŞI ANLIK ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Altın

  • Alış: 5.391,17
  • Satış: 5.648,36

Gram Altın

  • Alış: 5.721,29
  • Satış: 5.721,90

Gümüş

  • Alış: 72,50
  • Satış: 72,55

Yeni Çeyrek Altın

  • Alış: 9.656
  • Satış: 9.757

Eski Çeyrek Altın

  • Alış: 9.631
  • Satış: 9.731

Yeni Yarım Altın

  • Alış: 19.313
  • Satış: 19.502

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel olarak ise Ons Altın fiyatı 4.000 USD'nin üstünde seyrediyor ve yükseliş eğilimi göstermiş durumda. Uzman yorumlarına göre, faiz oranları, doların durumu ve jeopolitik belirsizlikler altın talebini güçlendiriyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? DÜŞECEK Mİ?

Yükseliş yönünde işaretler mevcut:

Küresel belirsizlik ve düşük faiz ortamı altını cazip hâle getiriyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam etmesi durumunda, TL bazında altının fiyatı yukarı yönlü baskı altında kalabilir. Türkiye özelinde de altına dayalı yüksek talep mevcut.

👉 Ancak dikkat edilmesi gerekenler de var:

Eğer ABD veya diğer büyük ekonomilerde faiz oranları beklenenden hızlı artar ya da dolar güçlenirse, altın fiyatları baskı alabilir. İç piyasada TL'de ani değer kazanımı ya da ekonomik verilerde pozitif sürprizler olursa, altın satış baskısıyla karşılaşabilir.

KAPALI ÇARŞI CANLI DÖVİZ KURU 14 KASIM

◼ ABD Doları: 42,29 (Alış) - 42,31 (Satış)

◼ EURO: 49,23 (Alış) - 49,34 (Satış)

◼ STERLİN: 55,59 (Alış) - 55,77 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Kasım Cuma günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

