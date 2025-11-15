CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Yükselecek mi, düşecek mi? 15 Kasım

Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Yükselecek mi, düşecek mi? 15 Kasım

Altın fiyatları canlı takibini yapmak isteyenler 'gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı için araştırmalarını hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe komisyonunu imzalaması ve FED'in faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçen altın fiyatları, haftanın son gününü ise düşüşle kapattı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:55
Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Yükselecek mi, düşecek mi? 15 Kasım

Altında dalgalı seyir devam ediyor. ABD'de yaşanan hükümet krizi ve FED'in Aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik sinyalleri sebebiyle sert düşüş yaşayan sarı metal, 3 haftalık sert düşüşün ardından yükselişe geçmişti. ABD'de, tarihin en uzun süreli hükümet kapanmasının sona ermesiyle küresel piyasalar yeniden canlanırken altın da yukarı yönlü ivmeyi başlattı. Yavaşça yukarı tırmanan eğride haftanın son günü ise düşüşle noktalandı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 73,2 dolardan kapattı. İşte canlı altın fiyatları...

Gram altın alış: 5.550,65 TL

Gram altın satış:

5.551,47 TL

Altın alış-satış fiyatları 15 Kasım

15 KASIM KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı'da 15 Kasım Cumartesi günü itibarıyla altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 5.550,65₺

Gram Altın Satış: 5.551,47₺

Çeyrek Altın Alış: 9.352,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.523,00₺

Yarım Altın Alış: 18.703,00₺

Yarım Altın Satış: 19.034,00₺

Tam Altın Alış: 36.786,37₺

Tam Altın Satış: 37.512,68₺

Ata Altın Alış: 37.935,94₺

Ata Altın Satış: 38.893,52₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.257,16₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.405,01₺

Gümüş Alış: 68,79₺

Gümüş Satış: 68,85₺

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,89 puan azalarak 10.565,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 23,74 puan ve yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.440,44 puanı, en yüksek 10.607,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 63,79 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.454,74 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 68'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve döviz kuru takibi 15 Kasım

KAPALI ÇARŞI CANLI DÖVİZ KURU 15 KASIM

◼ABD Doları: 42.17 (Alış) - 42.31 (Satış)

◼EURO: 49.01 (Alış) - 49.24 (Satış)

◼STERLİN: 55.51 (Alış) - 55.82 (Satış)

ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 73,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,85 bileşik getirisi yüzde 40,25 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1366, satışta 42,3054 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1429, satışta 42,3118 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 154,345 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 64 dolardan işlem görüyor.

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Kasım Cumartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

