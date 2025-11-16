CANLI SKOR ANA SAYFA
16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?

16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarını yakından takip edenler, güncel hareketlerini öğrenmek için “Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici bütçe komisyonunu onaylaması ve FED’in faiz indirimine yönelik beklentilerin yeniden güç kazanması, altın üzerinde yukarı yönlü bir etki oluşturdu. Özellikle ons altındaki dalgalanmanın etkisiyle iç piyasada da fiyatlar değişken bir seyir izledi. Peki, 16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram altın arttı mı? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 16 Kasım Pazar canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:51
16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altında dalgalı seyir devam ediyor. ABD'de yaşanan hükümet krizi ve FED'in Aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik sinyalleri sebebiyle sert düşüş yaşayan sarı metal, 3 haftalık sert düşüşün ardından yükselişe geçmişti. Dünya genelinde yaşanan gelişmlerin arından küresel piyasalar yeniden canlanırken altın da yukarı yönlü ivmeyi başlattı. Yavaşça yukarı tırmanan eğride haftanın son günü ise düşüşle noktalandı. Peki, 16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram altın arttı mı? Çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 5.550,65 TL

Gram altın satış:

5.551,47 TL

Altın alış-satış fiyatları 16 Kasım

16 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

16 Kasım Pazar günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 5.550,65₺

Gram Altın Satış: 5.551,47₺

Çeyrek Altın Alış: 9.380,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.466,00₺

Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

Yarım Altın Satış: 18.920,00₺

Tam Altın Alış: 37.404,00₺

Tam Altın Satış: 37.719,00₺

Ata Altın Alış: 38.411,00₺

Ata Altın Satış: 38.702,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.234,52₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.477,11₺

Gümüş Alış: 68,79₺

Gümüş Satış: 68,85₺

16 Kasım Pazar altın fiyatları

CANLI DÖVİZ KURU 16 KASIM

◼ABD Doları: 42.17 (Alış) - 42.31 (Satış)

◼EURO: 49.01 (Alış) - 49.23 (Satış)

◼STERLİN: 55.53 (Alış) - 55.81 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Kasım Pazar günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.

