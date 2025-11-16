16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altında dalgalı seyir devam ediyor. ABD'de yaşanan hükümet krizi ve FED'in Aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik sinyalleri sebebiyle sert düşüş yaşayan sarı metal, 3 haftalık sert düşüşün ardından yükselişe geçmişti. Dünya genelinde yaşanan gelişmlerin arından küresel piyasalar yeniden canlanırken altın da yukarı yönlü ivmeyi başlattı. Yavaşça yukarı tırmanan eğride haftanın son günü ise düşüşle noktalandı. Peki, 16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram altın arttı mı? Çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Gram altın alış: 5.550,65 TL Gram altın satış: 5.551,47 TL

▶Gram Altın Alış: 5.550,65₺

▶Gram Altın Satış: 5.551,47₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.380,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.466,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.920,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.404,00₺

▶Tam Altın Satış: 37.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.411,00₺

▶Ata Altın Satış: 38.702,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.234,52₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.477,11₺

▶Gümüş Alış: 68,79₺

▶Gümüş Satış: 68,85₺

CANLI DÖVİZ KURU 16 KASIM

◼ABD Doları: 42.17 (Alış) - 42.31 (Satış)

◼EURO: 49.01 (Alış) - 49.23 (Satış)

◼STERLİN: 55.53 (Alış) - 55.81 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Kasım Pazar günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.