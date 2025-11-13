Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Perşembe ATV CANLI | Müge Anlı'da şok gelişmeler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pazartesi sabahlarının vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 13 Kasım 2025 Perşembe günü ATV ekranlarında saat 10.00'da izleyicisiyle buluşuyor. Uzun yıllardır sabah kuşağının en çok takip edilen yapımı olan program, bu hafta da gündeme damga vuracak yeni dosyalarla geliyor. Kayıp kişiler, faili meçhul olaylar ve yıllar öncesine uzanan gizemli dosyalar, Müge Anlı'nın öncülüğünde yeniden ele alınıyor. Stüdyoda uzman konuklar, adli tıp yorumcuları ve hukukçular olayları titizlikle analiz ederken; canlı bağlantılarla olay yerinden son dakika gelişmeleri aktarılıyor. Mağdur ailelerin sesi olmayı sürdüren Müge Anlı, kaybolan kişilere ulaşmak ve karanlıkta kalan gerçekleri aydınlatmak için ekibiyle birlikte gece gündüz çalışıyor. İzleyiciler, "Müge Anlı canlı izle ATV" veya "ATV canlı yayın linki" aramalarıyla programı online olarak takip edebilirler. Yayını, ATV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden HD kalitede izlemek mümkün. Gündeme damga vuracak yeni olayları kaçırmamak için ekran başında olun!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

👉 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı söylenen Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunduğunda çıplak olduğu öğrenildi.

👉 Eşi ve oğlunun kaybından eski eniştesini suçlayan Bayram Helvacı, "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yapmıştı. İddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken eski enişte Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ile görüştüğünü önce kabul etti, sonra inkar etti.

👉 Huriye Helvacı'nın kıyafetlerinin yırtık olması cinayet iddialarını güçlendirdi. Anne ve oğlun vücutlarında darp izlerine rastlanmazken özel ekipler bölgeyi ayrıntılı bir şekilde inceledi. Savcılığın verdiği talimatla yeniden arama çalışması yapıldı.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

ATV' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

atv yayın akışı için tıklayın 👉atv CANLI YAYIN için tıklayın

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?