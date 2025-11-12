CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi!

2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi!

Milyonlarca adayın merakla beklediği ÖSYM 2026 sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Her yıl aralık ayında yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, YKS, MSÜ, DGS, KPSS, ALES ve TUS gibi önemli sınavların tarihleri belli oluyor. 2026 yılına yaklaşılırken, adaylar “YKS 2026 ne zaman yapılacak?”, “KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?” ve “MSÜ sınav tarihi belli oldu mu?” sorularını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 10:19 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 14:41
2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM takviminde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı), KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ALES ve YÖKDİL gibi önemli sınavlar yer alacak. ÖSYM sınav takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav sonuç açıklama tarihleri de belli olacak. Tüm adaylar, sınav hazırlıklarını planlamak için ÖSYM'nin resmi duyurusunu yakından takip ediyor. 2026 yılına yaklaşılırken, adaylar "YKS 2026 ne zaman yapılacak?", "KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "MSÜ sınav tarihi belli oldu mu?" sorularını araştırıyor.

2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS SINAVLARI NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM takviminde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı), KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ALES ve YÖKDİL gibi önemli sınavlar yer alacak.

2026 ÖSYM sınav takvimi

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılında YKS haziran ayında, KPSS lisans temmuzda yapılmıştı. Bu durum göz önüne alındığında, YKS 2026'nın haziranın ikinci haftasında, KPSS 2026'nın ise temmuz ortasında düzenlenmesi bekleniyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi

