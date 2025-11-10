CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 10 Kasım Altın Fiyatları | Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

10 Kasım Altın Fiyatları | Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Türkiye genelinde altın fiyatları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son günlerde hareketli bir grafik sergileyen altın fiyatları, 10 Kasım Pazartesi gününde de yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Güvenli liman olarak görülen altın, doların zayıflamasıyla yeniden yükseliş ivmesine geçti. Bununla birlikte ABD Merkez Bankası’nın aralık ayı için masada tuttuğu faiz indirimi beklentisi de altındaki yukarı yönlü seyre önemli katkı sağlıyor. Peki, 10 Kasım gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları arttı mı? Altın kaç TL? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 07:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
10 Kasım Altın Fiyatları | Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın piyasasında beklenen hareketlilik kendini göstermeye başladı. Uzun süredir yatırımcıların yakın takibinde olan "güvenli liman" altın, yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi için net bir sinyal vermemesi sonrasında kısa süreli bir gerileme yaşayan altın fiyatları, uzmanların tekrar faiz indirim ihtimalini gündeme taşımasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar ise gözlerini her zaman olduğu gibi Kapalı Çarşı'dan gelen verilere çevirmiş durumda. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ KURU 10 KASIM

◼ABD Doları: 42.22 (Alış) - 42.24 (Satış)

◼EURO: 48.80 (Alış) - 48.83 (Satış)

◼STERLİN: 55.37 (Alış) - 55.65 (Satış)

Gram altın alış: 5.492,10 TL

Gram altın satış:

5.492,86 TL

gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 10 Kasım Pazartesi

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM

Gram Altın Alış: 5.492,10₺

Gram Altın Satış: 5.492,86₺

Çeyrek Altın Alış: 9.171,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.245,00₺

Yarım Altın Alış: 18.341,00₺

Yarım Altın Satış: 18.479,00₺

Tam Altın Alış: 36.570,00₺

Tam Altın Satış: 36.829,00₺

Ata Altın Alış: 37.554,00₺

Ata Altın Satış: 37.801,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.117,76₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.348,99₺

Gümüş Alış: 66.56₺

Gümüş Satış: 66.61₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Kasım Pazartesi günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.

