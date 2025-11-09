Ahlak ön plana çıkacak

Öncü Spor Kulübü, 35 okuldan katılan 175 öğrenciyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programında buluşturdu. Spor İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler farklı branşlarda yarıştı ve en çevik sporcular ödüllerle buluştu. Programın ödül takdimi öncesinde öğrencilerden gelen soruların cevaplandığı panelde Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve moderatör olarak ÖNCÜ Spor Başkanı Hüseyin Kara yer aldı.
Öncü Spor Kulübü, 35 okuldan katılan 175 öğrenciyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programında buluşturdu. Spor İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler farklı branşlarda yarıştı ve en çevik sporcular ödüllerle buluştu. Programın ödül takdimi öncesinde öğrencilerden gelen soruların cevaplandığı panelde Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve moderatör olarak ÖNCÜ Spor Başkanı Hüseyin Kara yer aldı. Hacıosmanoğlu, "Ahlaklı ve geleceği modernle bağlamış gençlerle daha ön plana çıkacağız. Yapısal ve temel sorunlarla inilmediği sürece sporun gelişmesi mümkün değil. Bizler bu sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Ülkenizi en kıymetli şekilde temsil etmek için çalışmalısınız" dedi