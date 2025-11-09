CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ahlak ön plana çıkacak

Ahlak ön plana çıkacak

Öncü Spor Kulübü, 35 okuldan katılan 175 öğrenciyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programında buluşturdu. Spor İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler farklı branşlarda yarıştı ve en çevik sporcular ödüllerle buluştu. Programın ödül takdimi öncesinde öğrencilerden gelen soruların cevaplandığı panelde Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve moderatör olarak ÖNCÜ Spor Başkanı Hüseyin Kara yer aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahlak ön plana çıkacak
Öncü Spor Kulübü, 35 okuldan katılan 175 öğrenciyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programında buluşturdu. Spor İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler farklı branşlarda yarıştı ve en çevik sporcular ödüllerle buluştu. Programın ödül takdimi öncesinde öğrencilerden gelen soruların cevaplandığı panelde Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve moderatör olarak ÖNCÜ Spor Başkanı Hüseyin Kara yer aldı. Hacıosmanoğlu, "Ahlaklı ve geleceği modernle bağlamış gençlerle daha ön plana çıkacağız. Yapısal ve temel sorunlarla inilmediği sürece sporun gelişmesi mümkün değil. Bizler bu sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Ülkenizi en kıymetli şekilde temsil etmek için çalışmalısınız" dedi
İşte Buruk'un Kocaeli maçı 11'i!
İsmail Yüksek'e Fransız kancası
DİĞER
Fransa Berke Özer için ayaklandı! Milli kaleci yeniden gündemde...
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Tedesco'dan flaş Duran kararı! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 07:25
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:02
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:04
Daha Eski
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 00:04
İstanbul'da kazanan Göztepe! İstanbul'da kazanan Göztepe! 00:04
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu 00:04
Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! 00:04
Trabzon'da kazanan çıkmadı! Trabzon'da kazanan çıkmadı! 00:04
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 00:04