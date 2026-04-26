CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Doğu Anadolu fayı üzerinde hareketlilik! Haftanın son gününde Bingöl'den sarsıcı bir haber geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Peki, deprem ne zaman oldu, derinliği ne kadar? Herhangi bir can veya mal kaybı var mı? İşte Bingöl depreminin tüm detayları ve sarsıntı takvimi...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 08:24
Son dakika deprem haberi Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 26 Nisan 2026 sabah saatlerinde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Yerin belirli bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bingöl Yedisu depremi sonrası "Deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "Herhangi bir hasar var mı?" soruları gündeme geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer bölgede olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol etmek için saha taramalarını sürdürürken, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. 26 Nisan 2026 Bingöl depremi sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor.

BİNGÖL YEDİSU DEPREMİ DETAYLARI (26 NİSAN 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi veriler şu şekildedir:

  • Depremin Merkezi: Bingöl - Yedisu

  • Büyüklük: 4.4 (Mw)

  • Tarih: 26 Nisan 2026 Pazar

  • Saat: 08:01

  • Derinlik: 7.0 kilometre

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, yani yüzeye yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntı; sadece Bingöl merkezinde değil, Erzurum, Erzincan ve Tunceli gibi komşu illerde de hissedildi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş sosyal medya üzerinden sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

RESMİ MAKAMLARDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından AFAD ve yerel yetkililer saha tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yapısal bir hasar olup olmadığına dair incelemeler Yedisu ve köylerinde devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların panik yapmamasını ve hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar! 09:13
Keçiörengücü - Manisa FK maçı bilgileri Keçiörengücü - Manisa FK maçı bilgileri 09:11
Dev derbi öncesi öne çıkan detaylar! Dev derbi öncesi öne çıkan detaylar! 08:36
Düşme hattında kritik randevu! Düşme hattında kritik randevu! 08:12
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... 01:02
F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! 01:02
Daha Eski
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak 01:02
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 01:02
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 01:02
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 01:02
Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Göztepe evinde 5 maç sonra galip! 01:02