Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Son dakika deprem haberi Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 26 Nisan 2026 sabah saatlerinde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Yerin belirli bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bingöl Yedisu depremi sonrası "Deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "Herhangi bir hasar var mı?" soruları gündeme geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer bölgede olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol etmek için saha taramalarını sürdürürken, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. 26 Nisan 2026 Bingöl depremi sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor.

BİNGÖL YEDİSU DEPREMİ DETAYLARI (26 NİSAN 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi veriler şu şekildedir:

Depremin Merkezi: Bingöl - Yedisu

Bingöl - Yedisu Büyüklük: 4.4 (Mw)

(Mw) Tarih: 26 Nisan 2026 Pazar

26 Nisan 2026 Pazar Saat: 08:01

Derinlik: 7.0 kilometre

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, yani yüzeye yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntı; sadece Bingöl merkezinde değil, Erzurum, Erzincan ve Tunceli gibi komşu illerde de hissedildi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş sosyal medya üzerinden sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

RESMİ MAKAMLARDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından AFAD ve yerel yetkililer saha tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yapısal bir hasar olup olmadığına dair incelemeler Yedisu ve köylerinde devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların panik yapmamasını ve hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.