Barajlarda son durum 7 Kasım | İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, İSKİ'nin güncel verilerine göre 7 Kasım Cuma günü itibarıyla yüzde 22,14 olarak belirlendi. Bu kritik seviyenin, kış yağışlarının başlamasıyla artması bekleniyor. Geçen sene aynı gün barajlardaki genel seviye yüzde 30'un üzerinde seyrederken her sene küresel ısınma ile birlikte biraz daha yaklaşan kuraklık tehlikesine karşı uzmanlar uyarıyor. Vatandaşların su kullanımı konusunda tedbir alması gerektiği belirtilirken duş sürelerini kısaltmak, su sızıntısı olan muslukları onarmak, tasarruflu musluk başlıkları kullanmak, bahçe sulamasını günün belirtli saatlerinde yapmak gibi uygulamaların kuraklık tehdidini erteleyebileceği öngörülüyor. İşte 7 Kasım Cuma barajlarda son durum...

BARAJLARDA SON DURUM 7 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %18,03

Darlık Barajı: %33,07

Elmalı Barajı: %52,14

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,3

Büyükçekmece Barajı: %25,55

Sazlıdere Barajı: %22,86

Istrancalar Barajı: %24,89

Kazandere Barajı: %2,21

Pabuçdere Barajı: %4,75

GEÇEN YILLARDA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

6 Kasım 2025: %22,19

6 Kasım 2024: %30,46

6 Kasım 2023: %17,01

6 Kasım 2022: %39,39

6 Kasım 2021: %44,53

6 Kasım 2020: %29,27

6 Kasım 2019: %41,12

6 Kasım 2018: %49

6 Kasım 2017: %56,21

6 Kasım 2016: %37,31

6 Kasım 2015: %68,41