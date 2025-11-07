CANLI SKOR ANA SAYFA
Barajlarda son durum 7 Kasım | İSKİ baraj doluluk oranları

Barajlarda son durum 7 Kasım | İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ'nin resmi web sitesinde her gün yenilenen verilere göre, 7 Kasım Cuma günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 22,14 olarak ölçüldü. Kritik seviyede seyreden doluluk oranının, İstanbul'da kış yağışlarının başlamasıyla artması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Cuma günü hafif yağışlı olacağını ve önümüzdeki hafta salı gününden itibaren kuvvetli yağışların başlayacağını duyurdu. İşte 7 Kasım baraj doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:29
Barajlarda son durum 7 Kasım | İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, İSKİ'nin güncel verilerine göre 7 Kasım Cuma günü itibarıyla yüzde 22,14 olarak belirlendi. Bu kritik seviyenin, kış yağışlarının başlamasıyla artması bekleniyor. Geçen sene aynı gün barajlardaki genel seviye yüzde 30'un üzerinde seyrederken her sene küresel ısınma ile birlikte biraz daha yaklaşan kuraklık tehlikesine karşı uzmanlar uyarıyor. Vatandaşların su kullanımı konusunda tedbir alması gerektiği belirtilirken duş sürelerini kısaltmak, su sızıntısı olan muslukları onarmak, tasarruflu musluk başlıkları kullanmak, bahçe sulamasını günün belirtli saatlerinde yapmak gibi uygulamaların kuraklık tehdidini erteleyebileceği öngörülüyor. İşte 7 Kasım Cuma barajlarda son durum...

İstanbul barajları doluluk seviyesi 7 Kasım

BARAJLARDA SON DURUM 7 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %18,03

Darlık Barajı: %33,07

Elmalı Barajı: %52,14

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,3

Büyükçekmece Barajı: %25,55

Sazlıdere Barajı: %22,86

Istrancalar Barajı: %24,89

Kazandere Barajı: %2,21

Pabuçdere Barajı: %4,75

İstanbul barajlarında son durum 7 Kasım 2025

GEÇEN YILLARDA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

6 Kasım 2025: %22,19

6 Kasım 2024: %30,46

6 Kasım 2023: %17,01

6 Kasım 2022: %39,39

6 Kasım 2021: %44,53

6 Kasım 2020: %29,27

6 Kasım 2019: %41,12

6 Kasım 2018: %49

6 Kasım 2017: %56,21

6 Kasım 2016: %37,31

6 Kasım 2015: %68,41

