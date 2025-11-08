İSKİ güncel baraj verileri | İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin her gün yenilediği verilere göre, 8 Kasım'da İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 22,09' kadar geriledi. Sonbaharda öngörülen yağışların megakentte etkili olmaması sebebiyle kuraklık riski her geçen gün daha da artarken bu kışın bol yağışlı geçeceğini belirten uzmanlar, özellikle kar yağışının baraj doluluk oranlarında ciddi etkisi olduğunun altını çiziyor. İşte 8 Kasım güncel baraj doluluk oranları ve merak edilenler...

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İSKİ, 8 Kasım Cumartesi günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını yüzde 22,09 olarak açıkladı. İstanbul'da barajlarda kaç günlük su kaldığını hespalamak için barajların toplam hacmi ve İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi de bilinmelidir. Ortalama verilere göre hesaplandığında:

Toplam hacim: 868.683 milyon m³

Doluluk: %22,09 → 0,2209

Kalan su: 868.683 × 0,2209 ≈ 191,89 milyon m³

Günlük tüketim: 3,5 milyon m³

Kalan Gün = 191,89/3,5 ≈ 54,8

İstanbul'un yaklaşık 55 günlük suyunun kaldığı görülüyor. Bu hesaplama, tahmini verilerle yapılmış olup kesin sonuçlar içermemektedir.

İSKİ GÜNCEL BARAJ VERİLERİ | İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Ömerli Barajı: %18,03

Darlık Barajı: %33,07

Elmalı Barajı: %52,14

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,3

Büyükçekmece Barajı: %25,55

Sazlıdere Barajı: %22,86

Istrancalar Barajı: %24,89

Kazandere Barajı: %2,21

Pabuçdere Barajı: %4,75