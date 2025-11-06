Kapalı Çarşı altın fiyatları | 6 Kasım bugün gram altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kapalı Çarşı'da bugünün altın fiyatları, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. FED'in Aralık ayı için faizde indirim taahhüdü vermemesi, doların yukarı yönlü seyri ve ABD-Çin geriliminin azalması sebebiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün, günü 3 bin 981 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu. İşte Kapalı Çarşı'da canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları, küresel piyasalarda sürdürdüğü aşağı yönlü ivmeyle düşmeye devam ediyor. Gram altın dün, günü 5 bin 394 TL'den kapattı. Dolarda yükseliş ise sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların 5 Kasım efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,9748, satışta 42,1430 lira olarak belirlemişti. Uzmanlar, altındaki düşüşün geçici bir süreç olduğunu ve kırılan rekorların ardından pik seviyeye ulaşan sarı metalin yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor. İşte 6 Kasım Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.392,51 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5.393,26 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 6 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.10 (Alış) - 42.12 (Satış)

◼EURO: 48.48 (Alış) - 48.61 (Satış)

◼STERLİN: 55.08 (Alış) - 55.15 (Satış)

Canlı altın kuru takibi 6 Kasım

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2025

Gram Altın Alış: 5.392,31₺

Gram Altın Satış: 5.393,04₺

Çeyrek Altın Alış: 9.015,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.099,00₺

Yarım Altın Alış: 18.031,00₺

Yarım Altın Satış: 18.188,00₺

Tam Altın Alış: 35.409,59₺

Tam Altın Satış: 36.109,68₺

Ata Altın Alış: 36.516,14₺

Ata Altın Satış: 37.438,87₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.050,82₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.072,19₺

Gümüş Alış: 64,90₺

Gümüş Satış: 64,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Kasım Perşembe günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.

