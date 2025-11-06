Kapalı Çarşı altın fiyatları | 6 Kasım bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda sürdürdüğü aşağı yönlü ivmeyle düşmeye devam ediyor. Gram altın dün, günü 5 bin 394 TL'den kapattı. Dolarda yükseliş ise sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların 5 Kasım efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,9748, satışta 42,1430 lira olarak belirlemişti. Uzmanlar, altındaki düşüşün geçici bir süreç olduğunu ve kırılan rekorların ardından pik seviyeye ulaşan sarı metalin yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor. İşte 6 Kasım Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.392,51 TL GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.393,26 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 6 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.10 (Alış) - 42.12 (Satış)

◼EURO: 48.48 (Alış) - 48.61 (Satış)

◼STERLİN: 55.08 (Alış) - 55.15 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.392,31₺

▶Gram Altın Satış: 5.393,04₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.015,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.099,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.031,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.188,00₺

▶Tam Altın Alış: 35.409,59₺

▶Tam Altın Satış: 36.109,68₺

▶Ata Altın Alış: 36.516,14₺

▶Ata Altın Satış: 37.438,87₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.050,82₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.072,19₺

▶Gümüş Alış: 64,90₺

▶Gümüş Satış: 64,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Kasım Perşembe günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.