Canlı altın alış-satış fiyatları 7 Kasım | Gram altın yükselişe geçti! Kapalı Çarşı altın kuru

Bir süredir aşağı yönlü seyreden altın fiyatları, 7 Kasım Cuma gününü yükselişle açtı. Merkez Bankası'nın faiz kararı, FED'in Aralık ayında faiz indirimi taahhüdü vermemesi, Çin-ABD gerilimi gibi sebeplerle düşüşte olan altında, yatırımcı ve vatandaşların merakla beklediği yükseliş ivmesinin ilk sinyalleri alındı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu. Gram altın ise 7 Kasım 'da güne 5 bin 412 TL'den satışa çıkarak başladı. İşte altında son durum ve Kapalı Çarşı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:55
Gram altın alış: 5.412,32 TL

Gram altın satış: 5.413,04 TL

Kapalı Çarşı'da altın fiy atları, güne yükselişle başladı. Serbest piyasada geçen ay rekor üstüne rekor kıran altın, Merkez Bankası ve FED'in faiz indirimleriyle düşüşe geçmişti. Uzmanların sıklıkla yaptığı 'düşüş geçici' uyarılarının ardından altında yukarı yönlü hareketlenme başladı. 6 KAsım Perşembe günü altının onsu, uluslararası piyasalarda günü 3 bin 990 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu. İşte 7 Kasım Cuma Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları 7 Kasım 2025

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 7 KASIM

Gram Altın Alış: 5.413,83₺

Gram Altın Satış: 5.414,60₺

Çeyrek Altın Alış: 9.087,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.173,00₺

Yarım Altın Alış: 18.175,00₺

Yarım Altın Satış: 18.336,00₺

Tam Altın Alış: 35.815,97₺

Tam Altın Satış: 36.523,79₺

Ata Altın Alış: 36.935,22₺

Ata Altın Satış: 37.868,22₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.070,81₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.105,50₺

Gümüş Alış: 65,44₺

Gümüş Satış: 65,51₺

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,89 puan artarak 11.073,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 58,92 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.969,39 puanı, en yüksek 11.108,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 140,44 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 12.018,40 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,14 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 43'ü geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın güne yükselişle başladı 7 Kasım 2025

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 990 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,55, bileşik getirisi yüzde 39,89 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0132, satışta 42,1815 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1536, sterlin/dolar paritesi 1,3103 ve dolar/yen paritesi 153,342 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURU 7 KASIM

◼ABD Doları: 42.19 (Alış) - 42.20 (Satış)

◼EURO: 48.71 (Alış) - 48.79 (Satış)

◼STERLİN: 55.40 (Alış) - 55.47 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Kasım Cuma günü saat 06.33 itibarıyla alınmıştır.

