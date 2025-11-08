CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kapalı Çarşı altın fiyatları | 8 Kasım gram altın bugün ne kadar?

Kapalı Çarşı altın fiyatları | 8 Kasım gram altın bugün ne kadar?

Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları, 81 ilde altının alış ve satış fiyatlarında önemli rol oynuyor. Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları, haftanın son gününü yükselişle kapattı. Yatırımcı ve vatandaşların güvenli liman olarak bildikleri yatırım aracı, doların değer kaybetmesiyle yükselişini sürdürürken altının kilogram fiyatı Cuma günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 624 bin lira oldu. Gram altın ise hafta sonu 5 bin 669 TL'den satışa sunuluyor. FED'in Aralık ayında yeniden faiz indirimi sinyalleri vermesiyle yukarı yönlü harekete geçen altında 8 Kasım Cumartesi fiyatlarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kapalı Çarşı altın fiyatları | 8 Kasım gram altın bugün ne kadar?

Yatırımcı ve vatandaşların nefesini tutarak takip ettiği 'güvenli liman' olan altında beklenen yükseliş başladı. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirim taahhüdü vermemesiyle dibi gören altın fiyatları, yeniden indirim sinyali veren uzmanların değerlendirmelerinin ardından tırmanışa geçti. Küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketini sürdüren altının kilogram fiyatı, haftanın son gününde önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 624 bin lira oldu. İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ KURU 8 KASIM

◼ABD Doları: 42.20 (Alış) - 42.21 (Satış)

◼EURO: 48.86 (Alış) - 48.89 (Satış)

◼STERLİN: 55.42 (Alış) - 55.70 (Satış)

Gram altın alış: 5592.17 TL

Gram altın satış:

5669.84 TL

Altın yükselişini sürdürecek mi?

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,74 puan azalarak 10.924,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.868,99 puanı, en yüksek 11.092,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 176,33 puan ve yüzde 1,47 azalışla 11.842,07 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 1,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları 8 Kasım 2025

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 992,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 624 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,55, bileşik getirisi yüzde 39,88 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0132, satışta 42,1815 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1584, sterlin/dolar paritesi 1,3161 ve dolar/yen paritesi 153,125 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 8 KASIM

Gram Altın Alış: 5592.17₺

Gram Altın Satış: 5669.84₺

Çeyrek Altın Alış: 9161.00₺

Çeyrek Altın Satış:9247.00₺

Yarım Altın Alış: 18322.00₺

Yarım Altın Satış: 18484.00₺

Tam Altın Alış: 36532.00₺

Tam Altın Satış: 36837.00₺

Ata Altın Alış: 37515.0000₺

Ata Altın Satış: 37810.0000₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5112.4500₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5350.2400₺

Gümüş Alış: 65.6250₺

Gümüş Satış: 68.4770₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Kasım Cumartesi günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - D&R
F.Bahçe Sörloth için gemileri yaktı!
DİĞER
Fenerbahçe’den ayrılmak istemiyor! Transfer teklifini reddetti…
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 00:02
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 00:02
Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! 00:02
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 00:02
Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! 00:02
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 00:02
Daha Eski
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 00:02
İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! 00:02
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 00:02
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 00:02
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 00:01
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 00:01