CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? DV Lottery Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, nereden başvurulur?

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? DV Lottery Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, nereden başvurulur?

2026 yılı Green Card başvuru tarihleri, Türkiye’de başvurmayı düşünen birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Her yıl sonbaharda açılan başvuru dönemleri nedeniyle, Eylül ayının gelmesiyle birlikte başvuru sürecine dair beklentiler yeniden gündeme geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca kişinin katılım sağladığı Green Card (Yeşil Kart) çekilişinin genellikle Ekim ayında başladığı biliniyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, başvurular hangi tarihlerde ve nereden yapılacak, kimler başvuru hakkına sahip? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? DV Lottery Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, nereden başvurulur?

2026 yılı Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı sunan Yeşil Kart çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Başvuru tarihleri ve şartlar konusunda araştırmalar hız kazanırken, Türkiye'den katılmak isteyen adaylar "Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Green Card çekilişine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli oturma ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları, her yıl genellikle Ekim ile Kasım ayları arasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl için başvurular 2 Ekim 2025'te başlayıp 5 Kasım 2025'te sona ermişti.

2026 dönemi Green Card başvurularına ilişkin resmi tarihler ise henüz duyurulmadı. Tarihler belli olduğunda detaylar paylaşılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Green Card sahibi olabilmek için öncelikle gerekli koşulları sağlamak ve başvuru sürecini doğru şekilde tamamlamak gerekir. DV Lottery olarak da bilinen Green Card çekilişi tamamen ücretsizdir. Bu nedenle herhangi bir kurum ya da aracıya gerek kalmadan, yalnızca DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilir.

Başvuru formunun İngilizce hazırlanmış olması, adımların dikkatlice takip edilmesini ve bilgilerin hatasız girilmesini zorunlu kılar. Özellikle yüklenmesi gereken fotoğrafın sistemde belirtilen teknik ölçülere uygun olması büyük önem taşır. Formu tamamladıktan sonra size verilen onay (confirmation) numarasını mutlaka kaydetmelisiniz; bu numara yalnızca bir kez verilir ve sonradan yeniden edinilemez. Başvuru sonucunu öğrenmek için de yine bu numara kullanılmaktadır.

KİMLER GREEN CARD ALMA HAKKINA SAHİP?

Green Card sahibi olabilmek için adayların belirli kriterleri yerine getirmesi gerekir. Başvuru yapacak kişilerin öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması şarttır. Bunun yanı sıra, başvuranların en az lise mezunu olmaları beklenir. Lise mezunu olmayan bireyler ise son beş yıl içinde uzmanlık veya mesleki eğitim gerektiren bir işte en az iki yıl boyunca kesintisiz çalışmış olmalıdır.

Green Card başvurularında İngilizce bilme zorunluluğu bulunmaz. Çevrim içi yapılan başvurular kabul edildiğinde, aday Green Card hakkı kazanabilir. Evli çiftler de birlikte başvuruda bulunabilir; bu durum her iki eş için de çekilişi kazanma ihtimalini artırır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı 14:26
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 14:11
Daha Eski
Lazio-Cagliari maçı detayları! Lazio-Cagliari maçı detayları! 14:02
Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 13:26
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! 11:08