Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? DV Lottery Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, nereden başvurulur?

2026 yılı Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı sunan Yeşil Kart çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Başvuru tarihleri ve şartlar konusunda araştırmalar hız kazanırken, Türkiye'den katılmak isteyen adaylar "Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Green Card çekilişine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli oturma ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları, her yıl genellikle Ekim ile Kasım ayları arasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl için başvurular 2 Ekim 2025'te başlayıp 5 Kasım 2025'te sona ermişti.

2026 dönemi Green Card başvurularına ilişkin resmi tarihler ise henüz duyurulmadı. Tarihler belli olduğunda detaylar paylaşılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Green Card sahibi olabilmek için öncelikle gerekli koşulları sağlamak ve başvuru sürecini doğru şekilde tamamlamak gerekir. DV Lottery olarak da bilinen Green Card çekilişi tamamen ücretsizdir. Bu nedenle herhangi bir kurum ya da aracıya gerek kalmadan, yalnızca DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilir.

Başvuru formunun İngilizce hazırlanmış olması, adımların dikkatlice takip edilmesini ve bilgilerin hatasız girilmesini zorunlu kılar. Özellikle yüklenmesi gereken fotoğrafın sistemde belirtilen teknik ölçülere uygun olması büyük önem taşır. Formu tamamladıktan sonra size verilen onay (confirmation) numarasını mutlaka kaydetmelisiniz; bu numara yalnızca bir kez verilir ve sonradan yeniden edinilemez. Başvuru sonucunu öğrenmek için de yine bu numara kullanılmaktadır.

KİMLER GREEN CARD ALMA HAKKINA SAHİP?

Green Card sahibi olabilmek için adayların belirli kriterleri yerine getirmesi gerekir. Başvuru yapacak kişilerin öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması şarttır. Bunun yanı sıra, başvuranların en az lise mezunu olmaları beklenir. Lise mezunu olmayan bireyler ise son beş yıl içinde uzmanlık veya mesleki eğitim gerektiren bir işte en az iki yıl boyunca kesintisiz çalışmış olmalıdır.

Green Card başvurularında İngilizce bilme zorunluluğu bulunmaz. Çevrim içi yapılan başvurular kabul edildiğinde, aday Green Card hakkı kazanabilir. Evli çiftler de birlikte başvuruda bulunabilir; bu durum her iki eş için de çekilişi kazanma ihtimalini artırır.