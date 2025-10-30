CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Loto çekildi mi? | 30 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar

Süper Loto çekildi mi? | 30 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi'nin her Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişini gerçekleştirdiği Süper Loto için geri sayım sürüyor. Şanslı numaraları bilerek kazanan kişiye tam 7 milyon 281 bin TL büyük ikramiye verilecek. 60 sayıdan 6 tanesini doğru bilecek şanslı kişiyi arayan Süper Loto'nun 30 Ekim Perşembe sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu severler için günün şanslı numaraları haberimizde...

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 14:09 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 14:09
Süper Loto çekildi mi? | 30 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar

Süper Loto milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Milli Piyango, haftanın 3 günü gerçekleştirdiği çekilişle her seferinde şanslı numaraları bilen kişilere milyonlarca lira dağıtıyor. 30 Ekim Perşembe günü büyük ikramiye 7 milyon 281 bin TL olarak belirlendi. Şansına güvenen kişilerin sonucunu heyecanla beklediği Süper Loto 30 Ekim sonuçlarını sizler için derledik.

30 EKİM PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi'nin 30 Ekim Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi henüz yapılmadı. Çekiliş, saat 21.30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinde ve haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR 28 EKİM

10 - 22 - 39 - 41 - 48 - 49

Süper Loto sonuçları 30 Ekim

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

