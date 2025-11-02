CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım Pazar Süper Loto ne kadar devretti? - Süper Loto sorgulama 2025

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım Pazar Süper Loto ne kadar devretti? - Süper Loto sorgulama 2025

Haftanın en heyecan verici anlarından biri yaklaşıyor! Milli Piyango İdaresi tarafından salı, perşembe ve pazar günleri düzenli olarak gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin bu kez 15 milyon 486 bin TL’ye ulaştığı şans oyununda, gözler tüm Türkiye’de yine çekiliş saatine çevrilmiş durumda. Özellikle, "Süper Loto çekildi mi?", "Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" ve "Süper Loto ne kadar devretti?" soruları gündem olmayı sürdürüyor. İşte, 2 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 12:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım Pazar Süper Loto ne kadar devretti? - Süper Loto sorgulama 2025

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2025 | Süper Loto milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Milli Piyango, haftanın 3 günü gerçekleştirdiği çekilişle her seferinde şanslı numaraları bilen kişilere milyonlarca lira dağıtıyor. 2 Kasım Pazar günü büyük ikramiye 15 milyon 486 bin TL olarak belirlendi. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto nereye, kime çıktı? 2 Kasım Pazar Süper Loto sonuçlarını sizler için derledik.

2 KASIM PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto sonuçları, 2 Kasım Pazar günü saat 21.30'da yapılacak canlı yayının ardından belli olacak.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR 2 KASIM

Süper Loto kazanan numaralar, akşam saat 21.30'dan sonra açıklanacak.

Süper Loto sonuçları 2 Kasım

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
DİĞER
Arda Güler'den beklenen haber geldi! İspanyol basını son durumu açıkladı...
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
İrfan Can Kahveci affedilecek mi?
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 12:35
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:05
Derbinin VAR hakemi belli oldu! Derbinin VAR hakemi belli oldu! 12:01
Lille-Anger maçı detayları! Lille-Anger maçı detayları! 11:58
Nantes-Metz maçı ne zaman? Nantes-Metz maçı ne zaman? 11:51
Real Betis-Mallorca maçı ne zaman? Real Betis-Mallorca maçı ne zaman? 11:40
Daha Eski
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 11:35
Konyaspor-Samsunspor maçı detayları! Konyaspor-Samsunspor maçı detayları! 09:52
Kayserispor-Kasımpaşa maçı detayları! Kayserispor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:03
İrfan Can Kahveci affedilecek mi? İrfan Can Kahveci affedilecek mi? 10:06
İstanbulspor-Pendikspor maçı ne zaman? İstanbulspor-Pendikspor maçı ne zaman? 10:46
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 10:47