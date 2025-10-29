CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA: 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA: 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 29 Ekim gününün puan tablosu merak konusu oldu. Haftanın yeni gününde gelinler en yüksek puanı alarak hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi olabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin haftalık yarışta avantaj sağladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar yarışmanın kaderini değiştirdi. İşte 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisiyle ilgili son gelişmeler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 12:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA: 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da 29 Ekim günü yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayan gelin, hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 29 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne oldu, kim birinci seçildi? Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı. Peki, 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 EKİM 2025 SALI

Hanife: 16 PUAN

Tuğba: 15 PUAN

Nilüfer: 13 PUAN

Berna: 12 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 EKİM

Tuğba: 17 PUAN

Miyase: 14 PUAN

Hanife: 9 PUAN

Nilüfer: 4 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

ATV CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan-REKLAM
G.Saray'a Singo müjdesi!
DİĞER
Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları öncesi çarpıcı yorumlar! "Kazanırsa ikincilık yarışı başlar..."
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var | 9 bina tedbiren boşaltıldı
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek 12:19
RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! 11:49
Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? 11:30
Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı detayları! Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı detayları! 10:54
Çankaya SK-1461 Trabzon FK maçı detayları! Çankaya SK-1461 Trabzon FK maçı detayları! 11:04
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 11:05
Daha Eski
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 11:07
Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçı detayları! Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçı detayları! 11:16
Marsilya - Angers maçı detayları! Marsilya - Angers maçı detayları! 11:28
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 08:58
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15