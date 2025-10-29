GELİNİM MUTFAKTA: 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da 29 Ekim günü yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayan gelin, hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 29 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne oldu, kim birinci seçildi? Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı. Peki, 29 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 EKİM 2025 SALI

Hanife: 16 PUAN

Tuğba: 15 PUAN

Nilüfer: 13 PUAN

Berna: 12 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 EKİM

Tuğba: 17 PUAN

Miyase: 14 PUAN

Hanife: 9 PUAN

Nilüfer: 4 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.