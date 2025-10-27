29 Ekim'de sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri o gün çalışacak mı? Bu yıl 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve ülke genelinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı tam gün resmî tatil olarak geçiyor. Resmî tatillerde kamu kurumlarıyla birlikte aile sağlığı merkezleri de hizmet vermiyor. Dolayısıyla 29 Ekim Çarşamba günü sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu tarihte mesai yapmayacak, yalnızca acil durumlar için hastanelerin acil servisleri ve bazı nöbetçi poliklinikler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Peki, 29 Ekim sağlık ocakları açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü aile hekimleri hizmet veriyor mu? Detaylar haberimizde...

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 29 Ekim günü aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) resmî tatil kapsamında yer aldığı için kapalı olacak. Yani 29 Ekim Çarşamba günü aile hekimleri görev yapmayacak, rutin muayene ve reçete hizmetleri verilmeyecek.

29 EKİM'DE ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Vatandaşların, ilaç yazdırma, rapor yenileme veya aşı işlemleri gibi planlı sağlık hizmetlerini tatil öncesinde halletmeleri öneriliyor.

Ancak acil servisler ve nöbetçi hastaneler 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Herhangi bir sağlık problemi yaşarsanız en yakın hastane aciline başvurabilirsiniz.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yıldönümü olması nedeniyle resmî tatil olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 29 Ekim günü tüm okullar kapalı olacak.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına göre, 29 Ekim günü hastaneler genel olarak kapalı, yani poliklinikler ve muayene birimleri hizmet vermeyecek. Fakat bu, tüm hastanelerin tamamen kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü acil servisler, yoğun bakım, doğumhaneler, diyaliz ve nöbetçi eczaneler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.