İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: 25 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgula!

İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul'da kesinti neden var?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda belirli ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 25 Ekim Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Avrupa Yakası'nda 25 Ekim 2025 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde geçici süreyle enerji kesintisi uygulanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da planlı elektrik kesintilerinin detaylarına, www.bedas.com.tr adresinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca BEDAŞ'ın mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden de güncel kesinti bilgilerini sorgulamak mümkün.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 27/10/2025 00:00:00 - 27/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BARBAROS BULVARI sk bölgelerinde 27/10/2025 00:00:00 - 27/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, CAĞALOĞLU HAMAMI, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TAŞSAVAKLAR sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ sk bölgelerinde 24/10/2025 08:00:00 - 24/10/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 24/10/2025 08:00:00 - 24/10/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, SOĞANAĞA CAMİİ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah TAVŞANTAŞI sk bölgelerinde 27/10/2025 00:01:00 - 27/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah ANAFARTALAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 24/10/2025 08:00:00 - 24/10/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 124., 126., 128., 130., 132., 33., 35., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/10/2025 09:00:00 - 25/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, AYVAZKAHYA, AYYILDIZ, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, DİLBER, FANUS, FULYA DERESİ, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, NARDENK, NARDENK ARALIĞI, NURTANESİ, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, YILDIZ, YILDIZ BOSTANI, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, RESSAM HAMDİ BEY, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, DAMLA, DİLEK, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 24/10/2025 00:00:00 - 24/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKMAZÇEŞME, BARBAROS, CAMCI HÜSEYİN, HASFIRIN, SALİHEFENDİ, SALİHEFENDİ ARALIĞI sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, HASFIRIN, KAZAN, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEYDAN, SELAMLIK sk bölgelerinde 28/10/2025 11:00:00 - 28/10/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

