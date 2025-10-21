BURSA SU KESİNTİSİ: 21 Ekim Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

21 Ekim Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? BUSKİ'nin duyurusuna göre, kuraklık nedeniyle kentteki barajların doluluk oranı düştü. Bu sebeple Bursa genelinde dönüşümlü su kesintisi programı tekrar devreye alındı. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Kestel başta olmak üzere merkez ilçelerde maksimum 12 saatlik planlı kesinti uygulanacak. Sular ne zaman gelecek? Kesintiler 21 Ekim Salı günü saat 17.00'de başlayacak, 22 Ekim sabah 05.00 itibarıyla normale dönecek. Vatandaşların kesinti öncesinde su depolarını doldurmaları öneriliyor. Peki, Bursa'da 21 Ekim su kesintisi saat kaçta bitecek? Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim Salı BUSKİ su kesintisi!

16.10.2025 – 22.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

BUSKİ'nin duyurusuna göre, kuraklık nedeniyle kentteki barajların doluluk oranı düştü. Bu sebeple Bursa genelinde dönüşümlü su kesintisi programı tekrar devreye alındı.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 21 EKİM SALI 2025

21 Ekim 2025 tarihi için BUSKİ tarafından açıklanmış özel bir baraj doluluk oranı bulunmamaktadır. Ancak kentteki iki ana baraj olan Nilüfer Barajı ve Doğancı Barajı'nda su seviyesinin yüzde 0 (sıfır) seviyesine düştüğü belirtilmiştir.