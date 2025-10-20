CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı arifesinde eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu özel günde sadece nöbetçi eczaneler açık olacak, normal eczaneler öğleden sonra hizmet vermeyi durduracak. Sabah saatlerinde ise tüm eczaneler rutin şekilde hizmet verebilecek. Vatandaşlar, 28 Ekim günü eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczane sorgula!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 13:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim'de eczaneler açık mı sorusu, özellikle ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Sabah saatlerinde tüm eczaneler hizmet verirken, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açılacak. Bu nedenle vatandaşların, gerekli ilaçlarını önceden temin etmeleri tavsiye ediliyor. Birçok kişi, 28 Ekim günü eczaneler açık mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için resmi eczacı odası siteleri veya eczaneler.gen.tr gibi sorgulama platformları kullanılabilir. Eczanelere gitmeden önce telefonla teyit yapmak, zamandan tasarruf sağlar ve mağduriyetleri önler. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? 28 Ekim nöbetçi eczane sorgula!

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği yarım gün resmi tatildir.

Normal eczanelerin büyük çoğunluğu, 28 Ekim'de sabah 09:00'dan öğlen 13:00'e kadar hizmet vermeye devam eder.

👉 Saat 13:00 itibarıyla resmi tatil başladığı için, tüm normal eczaneler kapanır ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye başlar. 28 Ekim'de öğleden sonra (saat 13:00'ten sonra) eczane ihtiyacınız olursa, sadece nöbetçi eczaneler açıktır.

28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim’de acil servis açık mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının resmi web sitelerinden veya eczaneler.gen.tr gibi portallardan kolayca sorgulayabilirsiniz.

REKLAM - İdefix
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Can Holding'e ikinci dalgada 26 şüpheli adliyede! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
G.Saray'dan Cisse hamlesi!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? 14:14
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:02
West Ham United-Brentford maçı ne zaman? West Ham United-Brentford maçı ne zaman? 13:16
G.Saray-Bodo maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Bodo maçının hakemi belli oldu! 12:02
Türkiye Dünya Kung-fu Şampiyonu! Türkiye Dünya Kung-fu Şampiyonu! 11:57
İstanbulspor-Bandırmaspor maçı detayları! İstanbulspor-Bandırmaspor maçı detayları! 11:44
Daha Eski
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 11:24
Kayserispor'da zorlu süreç! Kayserispor'da zorlu süreç! 11:14
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 11:10
Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman? Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman? 10:54
Galatasaray'ın Würzburg Baskets mücadelesi! Galatasaray'ın Würzburg Baskets mücadelesi! 10:37
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 10:13