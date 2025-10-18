CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar nöbetçi eczane çalışma saatleri ve listesi!

Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar nöbetçi eczane çalışma saatleri ve listesi!

Bu hafta sonu 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde eczaneler açık olacak, ancak acil ihtiyaçlar için bazı eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Vatandaşlar “Hafta sonu eczaneler hangi saatlerde açık, hangi eczaneler nöbetçi?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde nöbetçi eczaneler, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veriyor.

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 12:19 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 08:36
Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar nöbetçi eczane çalışma saatleri ve listesi!

Vatandaşlar, hafta sonu ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için "Cumartesi ve Pazar nöbetçi eczaneler açık mı, çalışma saatleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. 11-12 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler, özellikle acil durumlarda ilaç temininde büyük kolaylık sağlıyor. Her il ve ilçede farklılık gösteren nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri resmi eczacı odaları tarafından paylaşılıyor. Eczanelerin çalışma saatleri ve ilçe bazlı nöbetçi eczane listesi, hafta sonu planlaması yapmak isteyenler için kritik öneme sahip oluyor. Peki, Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar nöbetçi eczane çalışma saatleri ve listesi!

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?

Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) tüm eczaneler açık değildir, ancak nöbetçi eczane sistemi ile temel eczane hizmetleri kesintisiz devam eder.

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

📅 Cumartesi Günü

Cumartesi günleri, eczanelerin büyük bir çoğunluğu tam gün hizmet verir. Genellikle hafta içi çalışma saatleri geçerlidir. Çoğu eczane sabah 09:00'da açılır ve akşam 19:00'a (bazı yerlerde 20:00'ye) kadar açıktır. Normal çalışma saatleri bittikten sonra ise nöbetçi eczaneler devreye girer.

📅 Pazar Günü

Pazar günleri, yasalar gereği eczanelerin büyük çoğunluğu kapalıdır. Tüm gün boyunca sadece bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneler hizmet verir. Nöbetçi eczaneler genellikle sabah 09:00'dan başlayarak ertesi sabah 08:00 veya 09:00'a kadar kesintisiz açıktır.

SİZE EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANEYİ NASIL BULURSUNUZ?

Acil bir durumda size en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için en güvenilir yollar şunlardır:

Eczane Panoları: Kapalı olan her eczanenin kapısında veya camında, o gün nöbetçi olan en yakın iki eczanenin adresi, telefon numarası ve yol tarifi bulunur.

E-Devlet/Sağlık Bakanlığı: T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait resmi web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak anlık nöbetçi eczane listelerine ulaşabilirsiniz.

Yerel Eczacı Odası Siteleri: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası'nın web sitesi (örneğin; İstanbul Eczacı Odası, Ankara Eczacı Odası) en güncel ve doğru nöbetçi listesini yayınlar.

Google Haritalar: Telefonunuzun konum servisi açıkken "nöbetçi eczane" araması yaparak size en yakın olanları harita üzerinde görebilirsiniz.

