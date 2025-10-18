CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Ocak SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli, gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdi. Her yıl olduğu gibi, emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden hesaplanacak. Peki, 2026 Ocak emekli zammı yüzde kaç olacak? Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin tahminlerine göre, yıl sonu enflasyonunun %28,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 08:47
2026 Ocak SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl öncesi milyonlarca emekli, "2026 Ocak'ta SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. TÜİK tarafından açıklanacak 2025 yılının son 6 aylık enflasyon oranı, zam oranını doğrudan belirleyecek. Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına %10 civarında bir artış yapılması bekleniyor. OVP (Orta Vadeli Program) verilerine göre yıl sonu enflasyonu %28,5 seviyelerinde tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam %10,14 civarında olabilir. Bazı piyasa analistleri ise enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda zammın %11'i bulabileceğini, düşük gerçekleşmesi halinde ise %7 seviyelerine kadar inebileceğini öngörüyor. Peki, bu oranlarla en düşük emekli maaşı 2026'da kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

2026 OCAK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da, uzmanlar ve OVP enflasyon tahminleri doğrultusunda %10,14 civarında bir artış bekleniyor. Bazı senaryolarda ise %7,14 – %10,56 aralığında bir zam ihtimali de konuşuluyor.

2026 Ocak SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ENFLASYON FARKI HESAPLAMASI BAŞLADI

Memur ve memur emeklileri her yıl iki kez maaş zammı alıyor. Bu zamlara ek olarak, enflasyonun toplu sözleşme oranını aşması durumunda enflasyon farkı maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı kazanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2025 enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 olarak gerçekleşti. Temmuz'da %2,06, Ağustos'ta %2,04 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda %7,5 seviyesine ulaştı.

Bu tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %4,14 oranında zammı hak etti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre (%24 – %29 aralığı), emekli zammının %7,14 ile %10,56 arasında olması bekleniyor.

2026 Ocak SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz aylarda 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı ve Kamu Hakem Kurulu tarafından karara bağlandı. Buna göre:

2026 yılında memur maaşlarına iki aşamalı zam yapılacak:

  • İlk yarı (Ocak): %11 zam + 1000 TL taban aylık artışı
  • İkinci yarı (Temmuz): %7 zam
  • 2027 yılında ise oranlar sırasıyla %5 ve %4 olarak uygulanacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı toplamıyla belirlenecek.
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için %2,38'lik enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte, toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde memur ve emekli zam oranı Eylül itibarıyla %13,64 seviyesinde hesaplanıyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE MEMUR ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, memur maaş zammı senaryoları şöyle şekilleniyor:

  • Yıl sonu enflasyonu %25 olursa:

Enflasyon farkı %2,04 olacak.
%11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış %13,26 olacak.

  • Yıl sonu enflasyonu %29 olursa:

Enflasyon farkı %5,3 seviyesinde hesaplanacak.
Toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı %16,88 olacak.

  • Yıl sonu enflasyonu %30 olursa:

Enflasyon farkı %6,11'e yükselecek.
Buna göre, memur maaşlarında toplam artış %17,79 olacak.

