CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alınacak trafik önlemlerini duyurdu. 29 Ekim Çarşamba günü, İstanbul’un birçok noktasında resmî törenler ve geçit provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul’da 29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Sürücüler hangi güzergâhları tercih etmeli? Valilik açıklamasına göre, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve çevresi sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Peki, 29 Ekim’de İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:47 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba günü yapılacak Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da birçok cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, tören güvenliği ve geçit hazırlıkları kapsamında alınacak önlemleri paylaştı. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı, hangi yollar açık olacak? Valilik açıklamasına göre, Fatih ilçesinde yer alan Vatan Caddesi (Namık Kemal Caddesi), Atatürk Bulvarı ve Millet Caddesi 29 Ekim sabahı araç geçişine kapatılacak. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, 19 Ekim 2025 Pazar prova günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

Lille'den Berke Özer açıklaması!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
DİĞER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 4 transfer talebi! 2 oyuncuya öncelik verildi...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti
Girona'da Livakovic gerginliği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 15:43
F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi 15:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 15:13
Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! 15:04
FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... 14:59
Formula 1'de sıradaki durak ABD Formula 1'de sıradaki durak ABD 14:57
Daha Eski
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti 14:29
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 14:12
Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı hangi kanalda? Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı hangi kanalda? 14:05
Cuesta kahraman ilan edildi! Cuesta kahraman ilan edildi! 13:48
Al Kholood - Al Najma maçı hangi kanalda? Al Kholood - Al Najma maçı hangi kanalda? 13:48
G.Saray'da genel kurul toplanıyor! İbra oylaması yapılacak G.Saray'da genel kurul toplanıyor! İbra oylaması yapılacak 13:44