BURSA SU KESİNTİSİ: 15 Ekim BUSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ 15 EKİM ÇARŞAMBA| Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da 15 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintileri devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi nedeniyle bazı ilçelerde dönüşümlü su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Kestel ilçelerinde belirli saatler arasında su kesintisi yaşanacak. Yetkililer, bu önlemin 12 saati geçmeyeceğini ve kentin genelinde 100 bin metreküplük su tasarrufu hedeflendiğini belirtti. Vatandaşlar, Bursa su kesintisi olan mahalleler, kesintilerin süresi ve suların ne zaman geleceği gibi detayları araştırıyor. İşte BUSKİ 15 Ekim 2025 su kesintisi duyurusu ve güncel bilgi listesi...

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

15 Ekim Çarşamba günü Bursa'da, barajlardaki kritik doluluk oranları nedeniyle BUSKİ tarafından uygulanan planlı su kesintileri ve ayrıca arıza kaynaklı kesintiler bulunmaktadır.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM ÇARŞAMBA

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından açıklanan en güncel verilere göre, Bursa'daki barajların doluluk oranı kritik seviyelerdedir. 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğrudan güncel bir veri bulunmamakla birlikte, BUSKİ'nin en son raporladığı genel ortalama doluluk oranı şöyledir: