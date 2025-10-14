CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler ASKİ Ankara su kesintisi! 14 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi 14 Ekim Salı günü başkentlilerin gündeminde. ASKİ Genel Müdürlüğü, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ ve Mamak ilçelerindeki bazı mahallelerin etkileneceği bildirildi. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, çalışmaların tamamlanmasının ardından suların kademeli olarak yeniden verileceği belirtildi. Vatandaşlar, “14 Ekim Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte ASKİ su kesintisi programı, etkilenecek bölgeler ve tahmini su verme saatleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 09:16
ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 14 EKİM | 14 Ekim 2025 Ankara su kesintisi listesi açıklandı. ASKİ, planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Başkent genelinde farklı ilçeleri etkileyen bu kesintiler kapsamında Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Etimesgut ve Pursaklar'da vatandaşlar kısa süreli su sıkıntısı yaşayacak. Yetkililer, suların gün içinde saatli olarak kademeli biçimde geleceğini açıkladı. "Ankara'da sular ne zaman gelecek, ASKİ kesintisi ne kadar sürecek?" sorularının yanıtı ve 14 Ekim ASKİ duyurusu haberimizde sizlerle!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

  • KEÇİÖREN

    Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:00:00

    Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00

    Detay: KEÇİÖREN BASINEVLERİ MAHALLESİ GÜLHANE CADDESİNDE YAĞMUR SUYU İMALAT ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLDUĞUNDAN ÇALIŞMA GÜZERGAHINDA BULUNAN Q200 lük ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ANLIK ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

    Etkilenen Yerler: BASINEVLERİ ve KARARGAHTEPE MAHALLELERİNİN ALT KOTLAR

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:10:00

    Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00

    Detay: MUTLUKENT MAH ÖYKÜLÜ CADDESİ İÇİ Ø 160 LIK PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: MUTLUKENT MAH ANGORA EVLERİ BİR KISMI

  • MAMAK

    Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:00:00

    Tamir Tarihi: 14.10.2025 14:00:00

    Detay: Pilansız su kesintisi: Mamak ilçesi Duralı alıç mahallesi doğukent caddesi içerisinde ani oluşan q100'lük duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler sabır ve anlayışınıza teşekkür ederiz.

    Etkilenen Yerler: Akşemsettin mahallesi Duralı alıç mahallesi Boğaziçi mahallesi üst kotları

