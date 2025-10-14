ASKİ Ankara su kesintisi! 14 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 14 EKİM | 14 Ekim 2025 Ankara su kesintisi listesi açıklandı. ASKİ, planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Başkent genelinde farklı ilçeleri etkileyen bu kesintiler kapsamında Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Etimesgut ve Pursaklar'da vatandaşlar kısa süreli su sıkıntısı yaşayacak. Yetkililer, suların gün içinde saatli olarak kademeli biçimde geleceğini açıkladı. "Ankara'da sular ne zaman gelecek, ASKİ kesintisi ne kadar sürecek?" sorularının yanıtı ve 14 Ekim ASKİ duyurusu haberimizde sizlerle!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER