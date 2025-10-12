CANLI SKOR ANA SAYFA
ASKİ Ankara su kesintisi! 12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara'da bugün bazı ilçelerde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'nin 12 Ekim 2025 tarihli duyurusuna göre Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Altındağ ve Etimesgut başta olmak üzere birçok bölgede geçici su kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, "Ankara'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?" sorularını araştırıyor. İşte 12 Ekim ASKİ Ankara su kesintisi listesi, kesintiden etkilenen mahalleler ve suyun geleceği saatler…

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 08:00
ASKİ Ankara su kesintisi! 12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, 12 Ekim Pazar günü itibarıyla Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve suların geri geleceği tahmini saatler, genellikle şebeke hattı arızaları veya depo seviyesi düşüklüğünden kaynaklanmaktadır.

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.10.2025 22:10:00
Tamir Tarihi: 12.10.2025 01:00:00
Detay: Çankaya İlçesi Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi içerisinde Ø200'lük içme suyu hattı arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Bademlidere mahallesi üst kotları, Boztepe mahallesi üst kotları Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ASKİ Ankara su kesintisi! 12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:45:00
Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00
Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI TAMAMI BEYAZGÜL SİTESİ , MESA KORU SİTESİ BİR KISMI , DOĞA SİTESİ , MESA PLAZA

ASKİ Ankara su kesintisi! 12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:55:00
Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00
Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi bir kısmı

