ASKİ Ankara su kesintisi! 12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Arıza Tarihi: 11.10.2025 22:10:00
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:45:00
Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00
Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI TAMAMI BEYAZGÜL SİTESİ , MESA KORU SİTESİ BİR KISMI , DOĞA SİTESİ , MESA PLAZA
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:55:00
Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00
Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi bir kısmı
DİĞER