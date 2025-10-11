CANLI SKOR ANA SAYFA
Noterler hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalı mı, nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?

Noterler hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalı mı, nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?

Noterler hafta sonu açık mı? Vatandaşlar özellikle resmi işlemlerini ertelemek zorunda kalmamak için bu soruya yanıt arıyor. Cumartesi ve pazar günü noterlerin çalışma saatleri merak edilirken, “nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Noterler hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalı mı, nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?

Noterler hafta sonu açık mı? Resmî işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günü noterlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle araç satışı ve vekalet işlemleri için "Nöbetçi noterler var mı, nasıl sorgulanır?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Cumartesi ve pazar günü noterler açık mı?" sorusu hafta sonu işlem yapmak isteyenlerin gündeminde. Hafta içi mesai saatlerinde yoğunluk yaşayan vatandaşlar, nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta sonunda da işlem yapabiliyor. Peki, nöbetçi noterler hangi saatlerde hizmet veriyor, nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Noterler hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi ve pazar günleri ise standart noterler kapalı. Ancak 2019 yılında başlayan "nöbetçi noter" uygulaması sayesinde vatandaşlar hafta sonunda da noter hizmeti alabiliyor.

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Nöbetçi noterler cumartesi günleri hizmet veriyor. Genellikle sabah 09:00 ile 16:00 saatleri arasında işlem yapılıyor.

PAZAR GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Sadece nöbetçi noterler hizmet veriyor. Pazar günleri çalışma saatleri genellikle 10:00 ile 14:00 arasında oluyor.

NÖBETÇİ NOTERLER NASIL SORGULANIR?

Türkiye Noterler Birliği'nin (TNB) resmî internet sitesinden il ve tarih seçilerek nöbetçi noter listesine ulaşılabiliyor.

