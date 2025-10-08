CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 8 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 8 Ekim Çarşamba | Fay hatları üzerinde yer alan ve her an deprem ihtimali bulunan ülkemizde güne yine depremlerle başladık. Saat 06.00 sıralarında önce Balıkesir ardından Malatya'da kaydedilen 3'ün üzerindeki depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden de vatandaşlara duyuruldu. Son depremleri anbean takip eden vatandaşlar için en güncel verilerle 8 Ekim Çarşamba son depremler listesini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 08:00
DEPREM Mİ OLDU 8 EKİM? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 8 Ekim Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

