ÖSYM'nin 2025 DGS sınavı ve ilk yerleştirme süreci tamamlanırken, ön lisans mezunları lisans hayallerini ek tercih dönemiyle sürdürmek istiyor. 8 Eylül 2025'te açıklanan sonuçlara göre, binlerce aday yerleşemedi. DGS ek tercih süreci hakkında araştırmalar hızla devam ederken arama motorlarında sorgulanan 'DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?' sorularının cevabını sizler için derledik.

2025 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak, ilk yerleştirme sonrası sayısal veriler (en küçük ve en büyük puanlar) osym.gov.tr'de erişime açıldı; bu, boş kontenjanların netleşmesini sağladı. Kılavuz, genellikle tercih dönemi başlamadan 3-5 gün önce yayımlanıyor ve adaylara PDF formatında sunuluyor. İçeriğinde, üniversitelerin taban puanları, kontenjan sayıları, program kodları ve tercih kuralları detaylıca yer alacak. Örneğin, 2025-DGS'de İktisat, Psikoloji ve Hemşirelik gibi popüler bölümlerde binlerce kontenjan boş kaldı; kılavuz bu verileri tablo halinde listeleyecek.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025-DGS merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025'te duyurdu; bu tarihten sonra ek tercih dönemi için hazırlıklar hız kazandı. Geçmiş yıllara bakıldığında, 2024'te ek tercihler 25-31 Ekim arasında alınmıştı; benzer şekilde 2025 için Ekim ayı ortalarında başlaması öngörülüyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde (osym.gov.tr) henüz net tarih açıklanmasa da, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10-15 gün içinde kılavuz yayımlanması bekleniyor. Ek tercih süreci, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yürütülecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak, boş kontenjanlara göre tercih listesi oluşturacak.

DGS EK TERCİH BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2025-DGS'ye girmiş ve merkezi yerleştirmede hiçbir programa yerleşmemiş olmak zorunlu. Yerleşip kayıt yaptırmayanlar da katılabilir, ancak çift kayıt riski yok.

Ön lisans mezuniyet tarihiniz 31 Aralık 2025'ten önce olmalı; yabancı uyruklular için ek kurallar geçerli.

ÖSYM, ek tercihlerde de eşit ağırlık puanını (EA) esas alacak; sayısal ve sözel puanlarınız bu hesaba dahil. Şartları sağlamayan başvurular iptal edilecek.