CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişi için kritik olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecinde, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından ek tercih dönemi merakla bekleniyor. ÖSYM'nin 2025-DGS yerleştirme sonuçlarına göre 103 binden fazla aday tercih yaparken, 56 binden fazla kişi programa yerleşti; geriye kalan 19 bin civarı kontenjan ek yerleştirme için fırsat sunarken arama motorlarında sorgulanan 'DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 14:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'nin 2025 DGS sınavı ve ilk yerleştirme süreci tamamlanırken, ön lisans mezunları lisans hayallerini ek tercih dönemiyle sürdürmek istiyor. 8 Eylül 2025'te açıklanan sonuçlara göre, binlerce aday yerleşemedi. DGS ek tercih süreci hakkında araştırmalar hızla devam ederken arama motorlarında sorgulanan 'DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?' sorularının cevabını sizler için derledik.

2025 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak, ilk yerleştirme sonrası sayısal veriler (en küçük ve en büyük puanlar) osym.gov.tr'de erişime açıldı; bu, boş kontenjanların netleşmesini sağladı. Kılavuz, genellikle tercih dönemi başlamadan 3-5 gün önce yayımlanıyor ve adaylara PDF formatında sunuluyor. İçeriğinde, üniversitelerin taban puanları, kontenjan sayıları, program kodları ve tercih kuralları detaylıca yer alacak. Örneğin, 2025-DGS'de İktisat, Psikoloji ve Hemşirelik gibi popüler bölümlerde binlerce kontenjan boş kaldı; kılavuz bu verileri tablo halinde listeleyecek.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025-DGS merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025'te duyurdu; bu tarihten sonra ek tercih dönemi için hazırlıklar hız kazandı. Geçmiş yıllara bakıldığında, 2024'te ek tercihler 25-31 Ekim arasında alınmıştı; benzer şekilde 2025 için Ekim ayı ortalarında başlaması öngörülüyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde (osym.gov.tr) henüz net tarih açıklanmasa da, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10-15 gün içinde kılavuz yayımlanması bekleniyor. Ek tercih süreci, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yürütülecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak, boş kontenjanlara göre tercih listesi oluşturacak.

DGS EK TERCİH BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2025-DGS'ye girmiş ve merkezi yerleştirmede hiçbir programa yerleşmemiş olmak zorunlu. Yerleşip kayıt yaptırmayanlar da katılabilir, ancak çift kayıt riski yok.

Ön lisans mezuniyet tarihiniz 31 Aralık 2025'ten önce olmalı; yabancı uyruklular için ek kurallar geçerli.

ÖSYM, ek tercihlerde de eşit ağırlık puanını (EA) esas alacak; sayısal ve sözel puanlarınız bu hesaba dahil. Şartları sağlamayan başvurular iptal edilecek.

G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi!
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için...
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 15:10
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 14:38
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 13:02
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:19
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 12:13
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52