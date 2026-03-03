MSÜ 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları hakkında son bilgiler

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınava giren binlerce kişi, "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. MSÜ 2026 sonuçları, ÖSYM'nin resmi duyurusu ile ilan edilecek ve adaylar T.C. kimlik numaralarıyla erişim sağlayabilecek. Sınav sonuçları, adayların bir sonraki aşamalara geçişini de doğrudan etkiliyor. 2026 sonuçlarına dair tüm gelişmeler ve açıklama takvimi haberimizde yer alacak. Peki, MSÜ 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları hakkında son bilgiler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ