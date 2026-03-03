Memur, emekli zammı son dakika! 2 aylık enflasyon farkı belli oldu

Yılın ikinci enflasyon verisinin ilanı, ekonomi gündemini hareketlendirirken gözler doğrudan maaş hesaplamalarına çevrildi. Ocak ve Şubat aylarının birikimli enflasyon oranı, Temmuz 2026'da yapılacak olan dönemlik artışın temel taşını oluşturuyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden gelen zam oranının üzerine enflasyon farkını alırken; SGK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Bu kapsamda, Şubat ayı enflasyon rakamları, Temmuz ayındaki nihai zamma giden yolda 'resmin ilk parçalarını' oluşturdu. Piyasada oluşan beklentiler ve mevcut ekonomik veriler ışığında, şimdiden telaffuz edilen zam oranları, milyonlarca vatandaşın bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek. İşte, Şubat ayı verileriyle kademe kademe zam senaryoları...

2 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Takvim.com.tr'nin haberine göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacak. Bu 6 aylık veriden ilk ikisi belli oldu. Bu yılın ilk enflasyonu yani Ocak verisi yüzde 4.84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat enflasyonu da yüzde 2.96 çıktı.Böylece 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.95 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye 4 aylık enflasyon verisi daha kaldı. Maaşlar; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 11 olursa yüzde 11, yüzde 13 çıkarsa yüzde 13 artırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE İLK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ve Şubat ayı verilerini ilan etmesiyle birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayı zammı için ilk güçlü tablo oluştu. Memur ve memur emeklilerinden farklı olarak, enflasyon farkı değil doğrudan '6 aylık enflasyon' kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk iki ayında biriken zam oranı şimdiden yüzde 7,95 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, emeklilerin Temmuz ayında alacakları nihai zam oranının temelini oluştururken, önümüzdeki dört aylık (Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) verilerin de eklenmesiyle kesinleşecek maaş artışı için geri sayım hızlandı.

ENFLASYON VERİLERİ MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Şubat ayında gelen aylık enflasyon verisi, kümülatif toplamı %7,95 seviyesine taşıdı. Bu durum, Mart ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının şimdiden bu oranda bir artışı garantilediği anlamına geliyor. Ekonomistlerin önümüzdeki aylar için yaptığı beklenti anketleri göz önüne alındığında, baz etkisinin azalması ve dezenflasyon sürecinin hızı, Temmuz ayındaki nihai rakamı belirleyecek. Ancak şu anki tablo, emeklilerin enflasyon karşısında ezilmemesi adına yapılacak düzenlemelerin en düşük bu seviyeden başlayacağını gösteriyor.

TEMMUZ 2026 ZAMMI İÇİN KALAN VERİLER KRİTİK

Emekli zammının tam olarak netleşmesi için geriye kalan dört aylık enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Temmuz ayında yapılacak olan maaş güncellemelerinde, Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasıyla beraber 6 aylık toplam oran mühürlenmiş olacak. Eğer enflasyon trendi bu şekilde devam ederse, emekli maaşlarına yapılacak artışın çift haneli rakamlarda seyretmesi muhtemel görünüyor. Ayrıca, kök maaş ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleriyle ilgili olası bir 'refah payı' artışının da bu %7,95'lik temel oranın üzerine eklenip eklenmeyeceği, o dönemdeki ekonomi politikalarıyla netleşecek.