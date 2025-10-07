CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün Resmi Gazete 7 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 7 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Ekim 2025 tarihli 33040. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Ekim Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 09:19
Bugün Resmi Gazete 7 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Ekim Salı tarihli 33040. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimleri Hakkında Yönetmelik

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/151, K: 2025/142 Sayılı Kararı

👉7 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Galatasaraylı yıldızın sözleşmesinde iki ayrı çıkış maddesi var! Tüm planları değiştiren karar
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
