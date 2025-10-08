CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün Resmi Gazete 8 Ekim Çarşamba 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 8 Ekim Çarşamba 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Ekim 2025 tarihli 33041. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Ekim Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 08:53
Bugün Resmi Gazete 8 Ekim Çarşamba 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Ekim Çarşamba tarihli 33041. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

–– Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 13806, 13807, 13808, 13809 ve 13810 Sayılı Kararları

👉8 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
Fenerbahçe transferdeki ilk hedefini belirledi! Sadettin Saran ilk imzasını attıracak...
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
