CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün Resmi Gazete 9 Ekim Perşembe 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 9 Ekim Perşembe 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 9 Ekim 2025 tarihli 33042. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 9 Ekim Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 08:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün Resmi Gazete 9 Ekim Perşembe 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 9 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Ekim Perşembe tarihli 33042. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

9 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1472 İsrail'in Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılarına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer İhracat ve Nükleer İthalat Kontrolü Yönetmeliği

–– Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉9 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de Tedesco için flaş karar!
G.Saray'a dev gibi stoper!
DİĞER
Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan dikkat çeken karar...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Jonas Svensson ocakta yolcu
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 09:49
F.Bahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız F.Bahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız 09:36
Belarus - Danimarka maçı detayları! Belarus - Danimarka maçı detayları! 09:33
İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman? İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman? 09:15
Alperen Şengün’den asist resitali! Alperen Şengün’den asist resitali! 09:13
Miguel Ángel Russo yaşamını yitirdi Miguel Ángel Russo yaşamını yitirdi 09:00
Daha Eski
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 07:49
Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! 00:10
Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! 00:10
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:09
Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! 00:09
Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti 00:09