İstanbullular dikkat! İstanbul'da hava nasıl olacak? 7 Ekim Salı yağış bekleniyor mu?

İstanbullular dikkat! 7 Ekim Salı İstanbul hava durumu tahmini netleşti. Uzun süredir beklenen yağışlar nihayet geliyor! Salı günü hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? Meteoroloji uzmanlarından alınan son verilere göre İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor. İşte 7 Ekim Salı günü İstanbul'da hava sıcaklığının kaç derece olacağı, yağış olasılığı ve tüm detaylar...

İstanbul'da hava nasıl olacak 7 Ekim Salı günü? Cevap: Yağmurlu ve serin! Meteoroloji, Salı günü için kışlıkların ve şemsiyelerin hazırlanması uyarısında bulundu. Gündüz sıcaklığının 18°C'ye kadar düşeceği tahmini yapılıyor. Peki, yağış ne kadar sürecek ve rüzgar hangi yönden esecek? 7 Ekim İstanbul hava tahmini raporunun tüm detaylarını ve önümüzdeki günlere dair sıcaklık beklentilerini buradan öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü en yüksek sıcaklık 20°C olarak tahmin edilirken, günün büyük bölümünde (özellikle sabah 09:00 ile gece 21:00 arası) yağışlı hava etkili olacak. Rüzgar hızı ise zaman zaman 34 km/saat seviyesine ulaşabilir.

Yağışlar 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günleri de aralıklarla devam edecek, ancak sıcaklık 12-13°C seviyelerine inerek daha serin bir hava getirecek.

7 EKİM YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da 7 Ekim Salı günü itibarıyla havalar hissedilir derecede soğuyacak ve kentin büyük bir bölümünde kuvvetli yağış etkili olacak. Hafta boyunca devam edecek bu serin ve yağışlı havaya karşı İstanbulluların hazırlıklı olması gerekiyor.

Özellikle sabah 06:00 ile 09:00 saatleri arasında rüzgarın hızı 34 km/saat seviyesine ulaşabilir. Bu durum, deniz ulaşımını etkileyebileceği gibi, şemsiye kullanımını da zorlaştıracaktır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yağışlı hava Salı günüyle sınırlı kalmayacak. 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günleri de kapalı ve zaman zaman yağışlı bir hava beklenmektedir. Hafta ortası ortalama en düşük sıcaklıklar 12-13°C seviyelerinde seyredecek.

İşe ve okula gidiş geliş saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı erken yola çıkılması tavsiye edilmektedir. Güncel gelişmeleri takip etmeyi unutmayın.

