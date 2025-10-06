Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt yenileme nasıl yapılır? KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025-2026

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Üniversitesi 2025 yılı Açık Öğretim kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Öğrenciler, AÖF kayıt yenileme detaylarını merak ediyor. AÖF kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 öğretim yılı kayıt yenileme süreci başladı. Peki, kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır ve son başvuru tarihi ne zamandır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2025-2026 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemleri;

06 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp,

17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.00'de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

17 Ekim 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarından farklı olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir.