Hafta sonu hava nasıl olacak? ☔ 4-5 Ekim hafta sonu hava durumu tahmini! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?





Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:20


4-5 Ekim 2025 hafta sonu hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da Cumartesi günü yağış bekleniyor mu, Pazar günü hava tamamen açacak mı? Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca hava koşulları nasıl seyredecek? Sıcaklıklar hangi aralıkta olacak ve yağış ihtimali hangi günlerde artacak? Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanlar için şehir şehir detaylı hava tahminleri büyük önem taşıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde sıcaklıklar ve yağış durumları farklılık gösterebileceği için, hafta sonu aktivitelerinizi planlamadan önce güncel hava durumu tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Ekim hafta sonu hava durumu tahmini! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yağışların özellikle Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı: Genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Ülke genelinde rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ile Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) sağanak yağışların 21-60 kg/m² arasında kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde ise yağışların 51-100 kg/m² ile çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

