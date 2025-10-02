Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA!

Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? Türkiye genelinde gerçekleşen küçük çaplı depremler anlık olarak AFAD'ın resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Peki, İstanbul'da bugün bir deprem oldu mu ve son dakika deprem bilgileri neler? İşte AFAD ve Kandilli'nin en son deprem listesi…

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

2 Ekim 2025 tarihinde saat 14:55'te Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 6.71 km derinlikte kaydedildi. Sarsıntı; İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve çevre illerde hissedildi.