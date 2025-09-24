CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 24 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 24 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 24 Eylül Çarşamba | Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem vatandaşlarda korku ve paniğe sebep oldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin artçısı olabileceğini belirten uzmanlar, bu artçıların bir süre daha devam edeceğinin altını çizdi. Balıkesir'de gün içinde çok sayıda 3,5 altında deprem kaydedilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle son depremler listesini haberimizde derledik

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 07:26
DEPREM SON DAKİKA | 24 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 24 EYLÜL? | Balıkesir, 10 Ağustos'tan bu yana devam eden depremler nedeniyle adeta beşik gibi sallanıyor. O günden beri irili ufaklı çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede, 24 Eylül gece saatlerinde meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'nın bazı ilçelerinden de hissedilen depremin şiddeti, AFAD tarafından ise 4,5 olarak kayıtlara geçti. İşte 24 Eylül Çarşamba son depremler listesi...

BALIKESİR 4,7 İLE SALLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Sinandere'de gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin şiddetini 4,6 ölçtüğü ancak revize ederek 4,7 olarak güncellediği deprem, AFAD'ın kayıtlarına ise 4,5 olarak geçti. Saat 01.27'de meydana gelen sarsıntının ardından bölgede irili ufaklı çok sayıda yeni sarsıntı kaydedildi.

24 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

