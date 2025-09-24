DEPREM SON DAKİKA | 24 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 24 EYLÜL? | Balıkesir, 10 Ağustos'tan bu yana devam eden depremler nedeniyle adeta beşik gibi sallanıyor. O günden beri irili ufaklı çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede, 24 Eylül gece saatlerinde meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'nın bazı ilçelerinden de hissedilen depremin şiddeti, AFAD tarafından ise 4,5 olarak kayıtlara geçti. İşte 24 Eylül Çarşamba son depremler listesi...

BALIKESİR 4,7 İLE SALLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Sinandere'de gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin şiddetini 4,6 ölçtüğü ancak revize ederek 4,7 olarak güncellediği deprem, AFAD'ın kayıtlarına ise 4,5 olarak geçti. Saat 01.27'de meydana gelen sarsıntının ardından bölgede irili ufaklı çok sayıda yeni sarsıntı kaydedildi.

24 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

