YKS NE ZAMAN? 📌2026 YKS'ye kaç gün kaldı? 2026 YKS sayaç!

2026 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS ne zaman, hangi tarihte? Üniversiteye giriş için milyonlarca öğrencinin beklediği 2026 YKS sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler "2026 YKS ne zaman yapılacak?" ve "2026 YKS'ye kaç gün kaldı?" sorularını merakla araştırıyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında gerçekleşecek. İşte detaylar ve YKS sayaç bilgisi…

YKS NE ZAMAN 2026?

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 YKS sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testi) & YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 23 Eylül 2025 olduğuna göre:

2026 TYT'ye yaklaşık 271 gün kaldı.

2026 AYT ve YDT'ye yaklaşık 272 gün kaldı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS 2026 başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.