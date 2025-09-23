CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS NE ZAMAN? 📌2026 YKS'ye kaç gün kaldı? 2026 YKS sayaç!

YKS NE ZAMAN? 📌2026 YKS'ye kaç gün kaldı? 2026 YKS sayaç!

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, şimdiden 2026 YKS sınav tarihlerini merak etmeye başladı. “2026 YKS ne zaman yapılacak?”, “2026 YKS’ye kaç gün kaldı?” ve “YKS sayaç” soruları öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT ne zaman, hangi tarihte?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:21 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS NE ZAMAN? 📌2026 YKS'ye kaç gün kaldı? 2026 YKS sayaç!

2026 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS ne zaman, hangi tarihte? Üniversiteye giriş için milyonlarca öğrencinin beklediği 2026 YKS sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler "2026 YKS ne zaman yapılacak?" ve "2026 YKS'ye kaç gün kaldı?" sorularını merakla araştırıyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında gerçekleşecek. İşte detaylar ve YKS sayaç bilgisi…

YKS NE ZAMAN 2026?

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 YKS sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

  • AYT (Alan Yeterlilik Testi) & YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 23 Eylül 2025 olduğuna göre:

  • 2026 TYT'ye yaklaşık 271 gün kaldı.

  • 2026 AYT ve YDT'ye yaklaşık 272 gün kaldı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS 2026 başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

REKLAM - Türk Telekom
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
DİĞER
Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray...
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:18
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:15
Liverpool-Southampton maçı ne zaman? Liverpool-Southampton maçı ne zaman? 15:01
Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır 14:54
Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? 14:48
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 14:48
Daha Eski
Kayserispor'da 8 futbolcu oynayamayacak Kayserispor'da 8 futbolcu oynayamayacak 14:44
Barnsley-Brighton maçı ne zaman? Barnsley-Brighton maçı ne zaman? 14:35
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 14:31
Göztepe Lig’de en az gol yiyen takımlardan Göztepe Lig’de en az gol yiyen takımlardan 14:26
Saran: Mert Hakan'ın oy kullanması... Saran: Mert Hakan'ın oy kullanması... 14:25
Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? 14:14