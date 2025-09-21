SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz. Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

