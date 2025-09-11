KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? | 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen yerleştirme süreci hakkında araştırmalar devam ederken, "KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu gündem olmayı sürdürüyor. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve öne çıkan detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilir. KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Tahhütname onay işlemleri 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

2025 KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI