7 Eylül 2025 balık burcunda kanlı ay tutulması! Hangi burçlar nasıl etkilenecek?

7 Eylül gecesi 15 derece Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması astroloji dünyasında Kanlı ay ya da Mısır ayı olarak geçmekte. Çünkü bir hasat zamanını, ekilenlerin biçildiği bir dönemi işaret ediyor. Bu tutulmanın etkileri yaklaşık 6 ay boyunca sürecek. Bu süreç içerisinde doğru ya da yanlış kararların hak edişleri alınacak. Ay tutulmaları genel manada bir şeyleri sonlandırma, tamamlanma, duygusal yüklerden özgürleşme temalarını taşır. Balık burcu ise ruhsal farkındalık, duygular, empati ve sezgilerle ilişkilendirilir. Bu sebeple bu tutulma döneminde:

• Sezgiler artabilir, rüyalar daha belirgin hale gelebilir.

• Hassasiyet, duygusallık, dalgınlık ve kafa karışıklığı artabilir.

• Eski defterlerin kapatılması söz konusu olabilir.

• Uzun zamandır bastırılmış duygular, eski yaralar açığa çıkabilir.

• İçe dönüş ihtiyacı artabilir.

Tutulmanın mesajı çok açık: Eski yükleri taşımayı bırak, hayatın akışına güven!

Aynı zamanda Satürn'ün Balık burcundaki retro hareketi ile 2023'ten beri devam eden derslerimizle ilgili son sınavlarımızı veriyoruz.

İlahi adalet gündemde!

Karmik dengelerin ön plana çıktığı bu tutulma döneminde uzun süredir emek verilen konuların karşılığı alınabilir, geçmişte göz ardı edilen dersler ise tekrar karşımıza çıkabilir. Eğer bu süreçte farkındalıkla öz değerlendirme yapar, duygularımızı bastırmadan, bilinçli bir şekilde ifade edersek, sıkışıp kaldığımız döngülerden çıkmak çok daha kolay olacak.

Aynı zamanda bu tutulma, bizi içsel olarak iyileşmeye ve affetmeye davet ediyor. Kendimize karşı dürüst olmak, hataları kabullenmek ve gerekirse "özür dilemek" ve diğerlerini "affetmek" bu dönemin en güçlü şifalandırıcı adımlarından biri olabilir. İlahi adaletin işlediği bu gökyüzü enerjisi, bize aslında her şeyin bir sebep-sonuç zinciriyle ilerlediğini hatırlatıyor.

En çok etkiyi bu burçlar alacak!

7 Eylül Balık burcundaki ay tutulmasında en yoğun etkiyi alacak burçlar: Balık, Başak, Yay ve İkizler

Yengeç, Akrep, Boğa ve Oğlaklar da bu tutulmadan etki alacak diğer burçlar.

Bu burçlar kişisel haritalarının vaat ettiği ölçüde olumlu ya da olumsuz etkiler alabilirler.

Her burç bu tutulmayı farklı konularda deneyimleyecek!

• Koç: İç dünyana dönme, geçmişten gelen yüklerle yüzleşme, teslimiyet senin tutulma konuların. Bu dönemde yalnız kalma ihtiyacın artabilir. İş ortamında gizli saklı kalmış meseleler gün yüzüne çıkabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin.

• Boğa: Sosyal çevre ve dostluklarda ayrışmalar ya da yeni bağlar söz konusu olabilir. Çevrende çıkar ilişkisi kuranları fark etmek ve enerjini gerçek arkadaşlara yönlendirmek sana iyi gelecektir.

• İkizler: Kariyer yolunda yön değişiklikleri olabilir. Bu alanda bazı bitişler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Şok edici haberlerle karşılaşabilirsin. Otorite figürlerle zıtlaşmamaya dikkat et.

• Yengeç: İnanç, felsefe veya eğitim alanında yeni bakış açıları geliştirebilirsin. Ağzından çıkan sözlere biraz daha dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Hayatında gizli kalan bazı konular açığa çıkabilir.

• Aslan: Maddi konular, ortak gelirler, ödemeler, miraslar alanından etki alıyorsun. Bu konularda ani gelişmeler yaşayabilirsin. Güç oyunlarından ve tartışmalardan uzak dur.

• Başak: Evlilik, ortaklıklar alanından etki alıyorsun. Bazı ilişkilerin bitişi ya da yeni ilişkilerin başlangıcı söz konusu olabilir. Otorite figürlerle karşı karşıya gelmemeye çalış.

• Terazi: İlişkilerde yüzleşme ve denge arayışı söz konusu olabilir. İş hayatında bir değişiklik söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken ve kendini ön plana alman gereken bir dönem.

• Akrep: İş ve kariyer alanında yükseliş söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepler çocuk sahibi olabilir, çocuklarla ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilir. Yalnız bir akrepsen ruh eşinle bu dönemde karşılaşabilirsin.

• Yay: Ev, aile konuları senin için ön planda. Ebeveynlerinle daha fazla vakit geçirdiğin bir dönem olabilir. Taşınma, ev, şehir değişikliği. Ev alım-satım gibi temalar gündeme gelebilir.

• Oğlak: Kardeşler, yakın çevre ilişkilerinde beklenmedik gündemler söz konusu olabilir. İletişimin arttığı bir sürecin içerisinde kalabilirsin. Kısa yolculuklar ve yeni eğitimler gündeminde olabilir. Sağlığına ekstra dikkat etmen gerekebilir.

• Kova: Maddi kazançlar, gelir kaynakları konularında etki alıyorsun. Beklenmedik bir kazanç ya da ani bir harcama söz konusu olabilir. Maddi kaynaklarınla ilgili finansal bir planlama yapma ihtiyacı duyabilirsin. Harcamalarına dikkat etmelisin.

• Balık: Tutulma senin burcunda gerçekleşiyor. Kadersel bir dönemden geçiyorsun. Kendi kimliğinde dönüşüm, yepyeni bir sayfa açma temaları ön planda. Yaşam planın kadersel bir biçimde değişebilir. Köklü kapanışlar ve ilahi başlangıçlar söz konusu olabilir.

Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Kanlı ay tutulması, tam ay tutulmasının özel bir türüdür. Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girdiğinde oluşur. Ancak bu sırada Ay tamamen kaybolmaz; kırmızı ya da bakır tonlarında görünür. İşte bu çarpıcı görüntü, tutulmaya "kanlı ay" adını verir.

7 Eylül Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek.

Başka hangi ülkelerden izlenebilecek?

• Hindistan, Çin, Rusya

• Doğu Afrika

• Avustralya (batı ve doğu bölgeleri)

• Yeni Zelanda (tam görünümün bir kısmı izlenebilir)

Bir sonraki Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Bir sonraki Kanlı Ay Tutulması 2026 Mart ayında gerçekleşecek. Bu tutulma, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Avustralya ve Pasifik Adaları'ndan izlenebilecek. Türkiye'den ise doğrudan gözlemlenemeyecek ancak Ay'ın doğuşu sırasında bazı evreleri kısmen görülebilir.

İçerik editörü: Behnan Yener