Ziraat Türkiye Kupası
2025 Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? | TEFE-ÜFE zam oranları

2025 Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? | TEFE-ÜFE zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2025 Eylül ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından takip edilen açıklamanın ardından gözler, eylül ayında yapılacak kira artış oranlarına çevrildi. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2025? İşte, TEFE-ÜFE zam oranları hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:10
2025 Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? | TEFE-ÜFE zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte 2025 Eylül ayı kira artış oranı da netlik kazanmış oldu. Her yıl enflasyon rakamlarına göre belirlenen kira zammı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda, TÜİK'in paylaştığı TEFE-ÜFE verileri, kira artış oranının hesaplanmasında temel alınıyor. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 oldu.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK, 2025 Ağustos ayı kira artış oranını yüzde 41,13 olarak açıklamıştı.

