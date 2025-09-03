2025 Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? | TEFE-ÜFE zam oranları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte 2025 Eylül ayı kira artış oranı da netlik kazanmış oldu. Her yıl enflasyon rakamlarına göre belirlenen kira zammı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda, TÜİK'in paylaştığı TEFE-ÜFE verileri, kira artış oranının hesaplanmasında temel alınıyor. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 oldu.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK, 2025 Ağustos ayı kira artış oranını yüzde 41,13 olarak açıklamıştı.