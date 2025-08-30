CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 30 Ağustos

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 30 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 45'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 40,73 olarak ölçüldü. İşte 30 Ağustos Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 30 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %22,04 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %60 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 30 Ağustos Cumartesi günü yüzde 40.73 olarak ölçüldü.

💦30 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 30 Ağustos Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 40,73 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 30 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %36,96

🚿 Darlık Barajı: %53,64

🚿 Elmalı Barajı: %60

🚿 Terkos Barajı: %46,08

🚿 Alibey Barajı: %25,06

🚿 Büyükçekmece Barajı: %42,21

🚿 Sazlıdere Barajı: %38,38

🚿 Istrancalar Barajı: %32,33

🚿 Kazandere Barajı: %22,04

🚿 Pabuçdere Barajı: %32,65

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Diego Carlos'un iki talibi daha var!
DİĞER
Sergen Yalçın’da Fenerbahçe detayı! Beşiktaş’ın hamlesi planları bozdu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
Yusuf Akçiçek bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 09:16
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 08:48
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 08:44
Kocaelispor - Kayserispor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Kayserispor maçı saat kaçta? 08:41
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 07:45
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
Daha Eski
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:09
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:08
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:25
O isimden flaş teknik direktör açıklaması! O isimden flaş teknik direktör açıklaması! 00:20
Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! 00:19